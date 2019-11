– Lagets negative trend har blitt enda verre, og klubbens ledelse har ikke følelsen av at dagens trenerapparat kan snu denne trenden, heter det i en pressemelding fra klubben.

Genk har hatt en skuffende sesong og holder niendeplassen etter 14 seriekamper. Det skiller 13 poeng opp til serieleder Brugge.

Felice Mazzu tok over treneransvaret foran sesongen etter seks år i Charleroi. Han tok over etter suksesstreneren Philippe Clement, som returnerte til Brugge.

Clement har ledet Brugge til et fem poengs forsprang i den belgiske serien, og hans lag holdt Real Madrid til 2-2 på Santiago Bernabéu i mesterligaen.

Genk startet mesterligaen med å tapte 2-6 for Salzburg, før det ble 0-0 hjemme mot Napoli. I de to siste kampene har laget blitt slått to ganger av Liverpool (1-4 og 2-1).

(©NTB)