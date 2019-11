3. juli 1988 forsvant ni år gamle Therese Johannessen fra bydelen Fjell i Drammen. Til tross for omfattende politietterforskning og en rekke leteaksjoner har Therese aldri blitt funnet.

Saken er en av de mest kjente forsvinningssaker i Norge, og den ser ut til å forbli uoppklart.

– Vi har stor forståelse for at de pårørende ønsker svar, men dette handler også om ikke å gi falske forhåpninger. Det er fortsatt en rekke ubesvarte spørsmål i saken, men vi ser ikke hvordan politiet nå, mer enn 30 år senere, skal kunne belyse disse tilstrekkelig, sier leder for Kripos sin Seksjon for alvorlige uoppklarte saker, Espen Erdal i en pressemelding.

– Vi har gjennom det siste året gjort det vi kan for å se etter muligheter for å finne svar på hva som skjedde med Therese. Det har vært viktig for oss å foreta en grundig gjennomgang av saken, men også gi en ærlig tilbakemelding til politidistriktet, sier Erdal.

Flere tusen tips og avhør

Det ble i 1988 satt inn store ressurser i letingen og etterforskingen for å få et svar på hva som hadde skjedd med Therese. Siden den gang har det innkommet flere tusen tips, 4000 personer har vært underlagt rundspørring, og mer enn 2000 personer har vært avhørt under etterforskningen.

Selv om etterforskingen er avsluttet, er tips som senere er kommet inn blitt sjekket ut fortløpende. Ingen har ført politiet nærmere en løsning på saken.

– Ut fra de anbefalingene politiet har fått, er det ikke grunnlag for å iverksette ytterligere etterforskning eller søk. Det innebærer at det ikke - så sant det ikke framkommer ny og vesentlig informasjon - vil bli gjort ytterligere etterforskingsskritt i saken, sier påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen.

Kan stå fram uten å få straff

Drap begått før 1. juli 1989 er foreldet, og foreldede forhold kan ikke forfølges av det offentlige.

– At saken er foreldet innebærer at enkeltpersoner som sitter på vesentlig informasjon kan tre fram med den uten straffeforfølgelse. Pårørende ønsker først og fremst et svar på hva som har skjedd med Therese Johannessen, sier Abrahamsen.