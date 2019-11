Homofili utelatt i nye lære-planer – endret i siste liten

– NEPPE TILFELDIG: Anette Trettebergstuen mener det ikke er tilfeldig at læreplanene ble endret i siste sekund. Foto: Vidar Ruud

– Det man er opptatt av i lærerplanene det glipper ikke. Det er bare å konstatere at dette ikke har vært fremst i pannebrasken for Sanner og resten av regjeringen. Og det overrasker meg ikke. Vi ser det gang på gang at LHBTI-spørsmål kommer helt nederst på agendaen for denne regjeringen, sier Trettebergstuen til TV 2.

Strid om homoterapi

Begge de to Ap-politikerne peker på striden det er internt i regjeringen knyttet til konverteringsterapi, behandling som skal omvende homofile til å bli hetrofile. KrF ønsker ikke å utrede et forbud mot homoterapi.

– Vi ser i hvert fall at det er stor diskusjon nå om dagen, om politikk knyttet til LHBTI-folks rettigheter. Det kommer av at KrF stritter imot der andre partier ønsker vi skal ta steget inn i framtida, sier Trettebergstuen.

Sanner avviser at det er noen politisk eller faglig uenighet i regjeringen om innholdet i læreplanene, som skal presenteres mandag.

– Nei, sånn er det ikke. Vi har nå holdt på med lærerplanene i flere år, og nå i siste runde så har vi jobbet med de i Kunnskapsdepartementet i noen uker. Da leser vi lærerplanene på kryss og tvers og da kvalitetssikrer vi og sørger for at de viktige elementene kommer inn. Så er det mange organisasjoner og enkeltpersoner som engasjerer seg, og det mener jeg er bra. At vi har offentlig debatt rundt lærerplanene, sier kunnskapsministeren.