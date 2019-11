Her blir Trond (51) gravd ut etter 90 minutter under snøen: – Helt unikt!

Det er tidlig i vintersesongen og derfor var det ingen i turfølget som har skredutstyr med på denne turen. Den nasjonale skredvarslingen har heller ikke startet.

Slår full skredalarm

De som blir vitner til hendelsen ringer raskt 113 og kommer til akuttmedisinsk kommunikasjonsenhet i Bodø. De igjen alarmerer Hovedredningssentralen for Nord-Norge om skredet i fjellet.

Klokken 11.56 blir både Forsvarets redningshelikopter i Bodø og et luftambulansehelikopter fra Harstad alarmert. De rykker ut med kurs mot Trollfjordhytta i Vesterålen.

Tilfeldigvis er mannskapene på ambulansehelikopteret på basen i Harstad i forbindelse med et annet oppdrag, så utrykningstiden er derfor 15 minutter kortere enn normalt.

Samtidig blir den alpine redningsgruppen i Svolvær bedt om å gjøre seg klar. Det samme blir også det lokale Røde Kors.

Luftambulansehelikopteret fra Harstad er først framme på skredstedet og ankommer rundt klokken 13.

FANT LØKKE: Anestesilege Eckhard Mark på ambulansehelikopteret. Foto: Nils Ole Refvik, TV 2

– Den første meldingen vi fikk var tre personer. En var tatt av skred, og to fra turfølget var i gang med kameratredning. Da vi kom til skredstedet så vi at flere personer var i terrenget, forteller anestesilege Eckhard Mark.

På dette tidspunktet er det allerede en kamp mot klokken.

Å finne noen i live under snøen etter en time blir betegnet som en umulighet, men det er ikke redningsmannskapene opptatt av nå.

Vind og forholdene i fjellet gjør at det er vanskelig å lande, og det går ytterligere noen minutter ekstra.

– Vi avgjorde at vi skulle landet ikke så langt fra skredet, slik at jeg som lege kunne få kontakt med en av de som holdt på å grave på det stedet der de mente at den savnede kunne ligge. Man var ikke helt sikre på at dette var rett sted heller, sier Eckhard Mark.

TO METER SNØ: Redningsmann Tor Henrik Larsen gjorde en heroisk innsats. FOTO: Luftambulanse Evenes

Hadde ikke skredsender

Siden Trond Løkke ikke hadde noe sender eller mottaker på seg, var kameratredningen som var satt i gang både vanskelig og utfordrende.

– Vi løp mot skredstedet og redningsmannen vår, Tor Henrik Larsen, organiserte et systematisk skred søk med tre sonder (søkestenger) som vi hadde om bord i helikopteret.

– Det ble også brukt skistaver, forteller Eckhard Mark.

Klokken var passert 13 da selve søket startet, en time etter at alarmen gikk i Bodø.

– Snøen var dyp, og vi brukte stengene for å sondere terrenget. Det var ujevnt og stangen gikk ned to meter mens den i noen tilfeller var helt borte. Jeg kjenner at det er stein stangen treffer, forteller anestesilegen.

– Jeg tror vi har noe

Etter rundt fjorten minutter med intensiv søk treffer stangen noe mykere enn stein.

Trond Løkke (51) og kona Ragna Renna (47). Foto: Andreas Dahlmo/TV 2

Eckhard Mark roper til redningsmann Tor Henrik Larsen;

– Jeg tror vi har noe. Han bekreftet det samme, forteller anestesilegen.

– Vi begynte å grave alle som hadde spader med. Det var et organisert og systematisk gravearbeid slik at man graver mest mulig økonomisk og målrettet mot pasienten, forteller han.

De finner deler av kroppen til Trond Løkke. Da stiger håpet og gleden.

– Jeg mister litt tidsfølelsen, men da vi fikk frem deler av kroppen var det stor glede. Da hodet ble lokalisert, så prøvde jeg å se om det var noen luftlomme rundt han, men det var det ikke.

Munnen var ikke fullpakket av snø, og det var et godt tegn, sier Eckhard Mark.

LØFTES UT: Etter 90 minutter under snøen blir Trond Løkke heist om bord i Forsvarets redningshelikopter FOTO: Luftambulanse Evenes

– Det vi vet er at når pasienten har luftlomme under snøen, så er det stor sannsynlighet for at han kanskje kunne ha overlevd, sier Mark.

Kroppstemperatur på 26 grader

På dette tidspunkter vet man lite om tilstanden til Trond, men så skjer mirakelet redningsmannskaper sjelden opplever.

– Han viste tegn på at han pustet, og den ble bare sterkere og sterkere etter hvert som vi fikk gravd han frem. Så begynte han å røre på kroppen og åpnet øynene. Til slutt skrek han også, men vi fikk ikke kontakt med han, forteller Mark.

– Han var sterkt preget av hypotermi (nedkjøling). Temperaturen var da 26 grader, forteller den erfarne legen.

Klokken 13.28 er Trond Løkke tatt ut av skredet i live. Da er det gått nærmere 90 minutter siden kroppen ble dekket med nærmere to meter snø.

– I live!

Trond kommer til seg selv i helikopteret på vei til Tromsø når det er gått tre timer, og han skjønner hva som har skjedd.

– Jeg er kald og jeg ligger der og skjelver, men jeg er bevisst. Jeg kjenner at jeg har et varmeteppe over meg, sier Trond løkke.

Han trekker pusten og tårene renner.

– Jeg er i live! Det å tenke på hvor nært jeg var, er ikke hyggelig, sier han rolig.

– Jeg våkner til meg selv etter tre timer om bord i Sea King-en en halvtimes tid før den lander i Tromsø. Jeg er svært kald og oppfatter selv at jeg ligger og skjelver, sier Trond.

Var forberedt på det verste

Ved Universitetssykehuset i Nord-Norge var alarmen allerede gått, og her var man forberedt på det verste. Et team på 16 personer var i beredskap klare til å ta imot Trond, med hjerte- og lungemaskin tilgjengelig.

– Vi hadde beredskap for at vi skulle ta imot en pasient som ikke var kontaktbar og som vi måtte varme opp på en hjerte- og lungemaskin. Heldigvis trengte vi ikke det, sier overlege Frode Sørensen.



– Vi hadde beredskap for at vi skulle ta imot en pasient som ikke var kontaktbar og som vi måtte varme opp på en hjerte- og lungemaskin. Heldigvis trengte vi ikke det, sier overlege Frode Sørensen.

TOK I MOT: Anestesilege Frode Sørensen, Universitetssykehuset Nord-Norge

– Vi tok imot en pasient som var klar, våken, orientert og moderat nedkjølt, forteller Sørensen.

Han sier behandlingen på vei til sykehuset var meget god.

– Det var helt fantastisk å kunne snakke helt adekvat med han, sier Sørensen.

Han berømmer behandling på skadestedet og under transporten til Tromsø.

– Det er ikke hverdagskost at noen ligger en og en halv meter under snøen og er våken og klar når han kommer inn til sykehuset nærmere to timer etter hendelsen.

– Det er helt utrolig og unikt og ikke noe som skjer ofte. Jeg har ikke vært med på noen lignende historie der noe har vært så dypt og fullstendig nedgravd over så lang tid, forteller Sørensen.

– En fantastisk historie

Han og Trond Løkke har etter hendelsen snakket sammen flere ganger.

– Det er en fantastisk historie som viser at det vi trener på er viktig. Og at man aldri må gi opp før pasienten er ute av skredet og tatt inn til et sykehus og at vedkommende er varm, før man gjør opp en status om hvordan situasjonen blir, sier Sørensen.

– Hvorfor overlever Trond Løkke hele 90 minutter under to meter snø?

– Trond har klart å puste under snøen. Dette betyr at Trond, til tross for snømassene som var pakket rundt han, klarte å gjøre pustebevegelser under snøen. I tillegg har luftveiene vært åpne, og ikke pakket med snø, forteller Sørensen.

– Sannsynligvis har snøskredet bestått av en løs snø konsistens, med betydelig oksygeninnhold som gjorde det mulig for Trond å nyttiggjøre seg oksygenet fra snømassene, forteller han.

Gjorde inntrykk

For alle de som deltok i leteaksjonen gjorde det inntrykk å finne Trond Løkke i live under snømassene.

GIKK BRA: Fornøyde redningsmannskaper. FOTO: Forsvarets redningstjeneste, 330-skv. Bodø

– Jeg må si at det var en veldig sterk opplevelse. Da vi fant ham, og så at han pustet, var det nesten uvirkelig. All erfaring og statistikker viser at når man kommer frem til et skred så går det ikke bra, forteller anestesilege Eckhard Mark rørt.

– Etter det jeg fikk høre så var det første gang i Nord-Norge at et ambulansehelikopter klart å grave fram en person som har overlevd det her, forteller han.

– Jeg må si at det var en veldig sterk emosjonell opplevelse, ikke bare for meg, men for hele gruppa når vi så han pustet, sier Mark.

– Vi hadde nettopp en stor skredøvelse i Tromsø i fjor hvor vi trener på nettopp slike ting. Nå viser det at vi lykkes, og det er helt fantastisk, sier Eckhard Mark.

– Tårer hos oss begge

I likhet med overlege Frode Sørensen ved UNN, har også Mark fått snakket med Trond Løkke.

– Jeg har fått snakket med han, og jeg sa at det er veldig hyggelig å kunne høre han med den stemmen så skarp, oppegående og så full av godt humør. Samtidig ble det litt tårer på oss begge i telefonen, sier Mark.

Trond Løkke har siden skredet brukt tiden sammen med kona på å evaluere inntrykkene etter hendelsen. Han er fullt klar over at han kunne ha mistet livet denne dagen, og de hyller redningsmannskapene.

– De var gull verdt og gjorde en kjempeinnsats med å ta vare på oss. De var tydelige og omsorgsfulle. De har vært helt enestående og jeg får ikke takket de godt nok, sier Ragna Renna.

Trond Løkke ble utskrevet fra UNN på ettermiddagen tirsdag 5. november, drøye to døgn etter den dramatiske hendelsen.

Ragna Renna og ektemannen Trond er lykkelige over at de begge er i live og friske Foto: Roy-Arne Salater, TV 2.

Tilbake på ulykkesstedet

Siden ulykken har Trond Løkke og kona vært på ulykkestedet igjen. Det har vært på flere turer. Selv under en liten tur i skogen var skredsøkeren med.

– Har du tenkt på om du gjorde noen feilvurderinger før dette skjedd?

– Fasiten er entydig. Det er gjort en eller flere feilvurderinger. Jeg ble tatt i et skred. Noe av det første jeg tenkte på da jeg lå i Tromsø er hva det var som skjedde på den plassen der. Jeg ble tatt og jeg er vel den som har beveget meg mest i terrenget i Trollfjorden av alle og er godt kjent. Jeg tror mange kunne ha gått inn i den terrengfellen som det viste seg å være, sier den erfarne tur mannen.

Nå blir det viktig å lære av det som skjedde og man er allerede i gang med å utarbeide en rapport.

Det var ingen av turkameratene som var øyenvitne til at Trond Løkke forsvant i skredet.

– Et godt råd jeg kan komme med, er at man må ha øyekontakt med de man er på tur med og folk må ikke bli redde for å gå på tur, sier han.

– Hvordan kjennes det ut å være i live?

– Det er ikke så aller verst, går litt bedre dag for dag. Det er emosjonelt å tenke på hvor nært det var, sier han med både et smil om munnen og en tåre i øyekroken.