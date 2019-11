Fiskeren Joe (55) kan ha funnet en mystisk skatt verdt 502 millioner – det er bare ett problem

Fordi den mulige skatten befinner seg så dypt i sjøen i et område som kalles Monterey Bay National Marine Sanctuary, er det et strengt regelverk som trer inn. I regelverket står det at han ikke kan gjøre noe annet enn å fiske i området. Dette betyr at han ikke en gang får lov til å sende ned dykkere for å sjekke om det er gull.

Ifølge advokatene til Pennisi, kan et brudd mot dette regelverket bety en daglig bot på 100.000 dollar – over 913.000 kroner.

Den eneste veien rundt loven, er å gå rettens vei og prøve å overbevise en rettssal om at dette er en skatt som han fortjener en bit av. Dessverre har det blitt konkludert med at beviset ikke er håndfast nok i denne saken, selv om flere eksperter har bekreftet at dette ligner bemerkelsesverdig mye på gull.

Fått enorm støtte

Etter at historien til 55-åringen ble kjent for en ukes tid siden, har diskusjonen om hvorvidt elementet på bunnen av havet ligner på gull eller ikke eksplodert.

Etter fem år orker ikke Pennisi lenger å forholde seg til uenige eksperter, bøter og regninger. At han kanskje aldri finner ut om det er gull, et sunket skip og en forsvunnet skatt, har han forsonet seg meg.

– Jeg bestemte meg for å dele historien min fordi jeg har tenkt på denne videoen i noen år. Jeg har skjønt at dette bare kan skape problemer for meg. Jeg har en stor familie, og jeg vil ikke skade dem, sier han til TV 2.

I dag, fem år senere, skjøtter han fortsatt to jobber for å gi barna et best mulig liv.

– Du spør om dette har endret livet mitt, men svaret er nei. Jeg er den samme personen som før, og jeg gjør de samme tingene.

Noe fint som har kommet ut av alle årene med uvisshet, alle advokatene og den lange kampen – er støtten fra både kjente og ukjente.

– Kjærlighet er en viktig ting, og det kommer uten noen grenser, sier han.