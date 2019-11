Mannen mistenkt for å stå bak angrepet, klatret over en vegg for å komme inn i barnehagen hvor han sprayet ofrene med lut, opplyser myndighetene i byen Kaiyuan i Yunnan-provinsen sørvest i landet.

Politiet pågrep den 23 år gamle mannen mindre enn tre timer etter angrepet mandag morgen. Ifølge myndighetene skal mannen ha vært psykisk ustabil.

Totalt ble 54 personer skadd i angrepet. To skal ha «alvorlige symptomer».

Angrep mot skolebarn er ikke uvanlig i Kina. De siste årene har det vært flere alvorlige hendelser mot skoler og barnehager, hvor det ofte har blitt brukt kniv.