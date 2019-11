Mannen i 50-årene er dømt for å ha chattet med en annen mann i bergensområdet og oppfordret ham til å begå gjentatte seksuelle overgrep mot døtrene sine.

Mennene ble avslørt under politiets såkalte Dark room-aksjon.

Mannen ble dømt til sju års fengsel i Gulating lagmannsrett. Han anket straffeutmålingen til Høyesterett. De har nå forkastet anken.

Statsadvokat Benedikte Høgseth, som var aktor i saken da den gikk for Høyesterett, er fornøyd med at Høyesterett har anerkjent medvirkningsansvaret for overgrep på nett.

– Ingen bør tro at grove, konkrete bestillinger av overgrep mot barn kan bortforklares med fantasi og fiksjon når vi ser at de i andre enden følges opp med reelle overgrep, skriver Høgseth i en pressemelding.