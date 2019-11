– Jeg har aldri opplevd en kvalik som denne

– Hva mener du er den største styrken til dette norske landslaget?

– Her vil jeg egentlig gi et litt merkelig svar. For den største styrken i denne gjengen er at gjennomsnittsalderen er såpass lav, det er så mange gode og unge spillere. Men jeg antar at det ikke var det svaret du var ute etter? spør Lagerbäck, før han fortsetter:

– Jeg synes vi har fått et velorganisert lag, både angrepsmessig og forsvarsmessig. Spillerne som har vært med en stund, vet hvordan vi skal spille. Er vi bare fokuserte og konsentrerte, så vil vi fortsette å spille gode kamper. På denne samlingen skal vi jobbe med det vi gjør på offensiv tredel, og ta med oss det videre inn mot Serbia-kampen, selv om det ligger et godt stykke fram i tid.

Lagerbäck synes det blir for mange «nesten-sjanser» med Norge, han synes spillerne tidvis blir stillestående og ikke tar de riktige valgene.

– Om vi skal ta en konkret situasjon, er det veldig mange innlegg som slås på første bevegelse eller på første forsvarer. Det handler ikke bare om den som slår innlegget, men om hvordan vi posisjonerer oss i feltet. Det er den type ting vi skal forsøke å påvirke spillerne på denne uka, og få dem til å tenke. Ved hjelp av video, sier svensken.

Sitter ved samme bord

Han har tilsynelatende lyktes, ved hjelp av forutsigbare uttak og en tydelig stamme, å skape en harmonisk landslagsgjeng. Spørsmålet er om det kan bli for harmonisk – og om det iblant kan være behov for noen som trykker til litt.

– Alt er ikke fryd og gammen i denne gruppa, det er ikke slik at alle går rundt og klemmer hverandre. Men iblant kan det være bra for dynamikken at det smeller litt, uansett om det er noen fra støtteapparatet, fra trenerapparatet eller spillergruppen. Så lenge man går ut og er 100 prosent i holdningen. Spillerne respekterer hverandre og omgås ganske så bra gjennom hele gruppa.

– Når vi er samlet sitter spillerne ved et felles bord, ellers blir det fort sånn at man søker seg til dem man liker best. Det er en bra gruppe sånn sett. Men det skal være dynamikk. Man skal ville være best. Det skal smelle iblant på trening, eller verbalt, hvis man har ulike oppfatninger, sier Lagerbäck.

– Har alle oppført seg eksemplarisk siden du ble landslagssjef eller har det vært uheldige episoder?

– Det er veldig få regler, vi jobber med retningslinjer. Vi har kontinuerlig utfordret dem, eller forsøkt å få dem til å forstå hvorfor vi vil at de skal være 100 prosent profesjonelle. Noen har kanskje hatt litt dårlig holdning på en trening eller noe sånt, og iblant synes jeg kanskje at de kommer og ber om å få komme to timer for sent av en litt tvilsom grunn. Men det er sånne bagateller. Det har ikke vært noen større konflikter, nei, forsikrer han.

Fredag fra kl. 20.00: Se Norge-Færøyene på TV 2 eller Sumo.