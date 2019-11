De tidligere Jakten-deltagerne Vegar Valbø (32), Sondre Stubrud (32) og Else Strøm Larsen (36) skal nå få en ny sjanse til å finne kjærligheten på TV. Gunhild Dahlberg skal lede Sumo-programmet «Kjærlighet til alle» og lover mye kjærlighet.

Programmet er en lettere versjon av «Jakten på kjærligheten» og det blir mer uforutsigbart og litt lavere skuldre.

– Det blir mye drama, sjalusi og klining, sier programleder Gunhild Dahlberg.

– Gøy å være med

Else Strøm Larsen fra Bryne var med som frier i årets sesong, men ble stemt hjem fra gårdsuken av bonden Atle Kristiansen. Hun hoppet rett inn i «Kjærlighet til alle»-konseptet og har ikke angret på det.

– Jeg vurderte først om jeg skulle være med, for jeg var egentlig ganske ferdig med tv-dating. Men jeg er så glad for at jeg ble med, for dette var gøy. Det var så mange kule folk, og det å kunne date side om side sammen med Vegar og Sondre var fantastisk, sier Else.

FRIERE: Else Larsen sammen med sine fem friere i «Kjærlighet til alle». Foto: Espen Solli/TV 2

– Lavere skuldre

Sondre Stubrud (32) fra Øyer var med som bonde høsten 2016 og fant ikke kjærligheten den gang. Nå prøver han seg etter å ha vært singel i tre år.

– Det blir noe helt annet å være med nå. Det er kortere tid og alt er ikke så stivt. Jeg liker at det er lavere skuldre, sier Sondre Stubrud til TV 2.



Vegar Valbø (32) var frier i Jakten på kjærligheten i 2018 og ble vraket på dramatisk vis. Nå får han en ny sjanse til å lykkes med kjærligheten i det nye programmet på TV 2 Sumo.

– Det er litt friere i dette programmet og ikke så mye regler. Det går nok mye ut på det samme, men siden det er blinddate så blir det allikevel litt annerledes enn «Jakten på kjærligheten», avslutter Vegar Valbø.

Se «Jakten på kjærligheten» mandag på TV 2 og TV 2 Sumo.

Se «Kjærlighet til alle» mandag, tirsdag og onsdag på TV 2 Sumo.