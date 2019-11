Lagmannsretten har frifunnet TV 2 AS, flere journalister og en redaksjonssjef for oppreisningskrav fra nevrokirurg og forsker Per Kristian Eide etter flere innslag som gikk på TV 2 nyhetene i 2012.

Lagmannsretten frifinner videre TV 2 AS for krav om erstatning av Eides utgifter til Pressens Faglige utvalg.

Ikke rettsstridig

Lagmannsretten kom til at utsagn om at Eide hadde opptrådt sterkt klanderverdig primært ved å ta vevsprøver fra hjernen til pasienter som ikke hadde konkret nytte av inngrepene for behandling av egen sykdom, og som medførte at to pasienter fikk alvorlig hjerneblødning med sterkt redusert og invalidisert livskvalitet, ikke var rettsstridige.

Anket dom fra tingretten

Flere journalister fra TV 2 ble i Oslo tingrett i 2017 dømt til å betale hjernekirurg Per Kristian Eide 825.000 kroner i oppreisning etter at Eide saksøkte journalistene og redaktører i TV 2. Redaktørene ble frikjent.

Dommen ble anket, og lagmannsretten ga altså TV 2 medhold.

Bakgrunnen for saken er omtalen av et forskningsprosjekt Eide ledet ved Oslo universitetssykehus. Saken, som omhandlet pasientkomplikasjoner ved et forskningsprosjekt Eide ledet, ble først sendt på TV 2 høsten 2012.