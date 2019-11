Natt til lørdag ble en norsk seilbåt angrepet av det som skal ha vært åtte pirater i Panama.

Angriperne skal ha kommet i flere båter i mørket, og de skal ha vært tungt bevæpnet under angrepet.

Det var seks nordmenn om bord, i alderen 20 til 35 år, fire menn og to kvinner.

Ifølge en pressemelding fra lokalt politi lå båten ankret opp i en bukt da angrepet skjedde.

Dramatisk hendelse

En rekke lokale medier har omtalt saken. Hendelsene om bord på båten omtales som svært dramatiske.

– Vi samarbeider med det nasjonale politiet for å løse denne saken. Det er satt inn store resurser, sier Luis Rodríguez, leder for det nasjonale luftfarten til TV-stasjonen Telemetro Reporta news.

Han sier saken virker å stamme fra et av de belastede kriminelle miljøene i området.

Seks pågrepet

Politiet mistenker at flere personer står bak, og at disse personene tok seg opp på nordmenns båt, der de brukte vold og tok med seg verdisaker. Flere lokale medier melder at det skal ha vært åtte gjerningsmenn.

Onsdag meldte sikkerhetsmyndighetene i en pressemelding at de har pågrepet seks personer de mener er knyttet til saken.

Disse personene er blant annet siktet for ran, og de risikerer 10 til 18 års fengsel.

Politiet understreker i pressemeldingen at saken er særlig alvorlig fordi den rammer turister, noe som kan sverte Panamas rykte utad.

– Utenriksdepartementet er kjent med hendelsen. Av hensyn til de berørte, har vi ingen ytterligere kommentar, sier Astrid Sehl, pressekontakt ved Utenriksdepartementet, til TV 2.