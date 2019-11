Se sjokkbildene i vinduet øverst.

Kampen mellom Fortaleza og Ceará kalles «kongens derby» i Brasil.

Da de to rivalene møttes i helgen, vant Fortaleza 1-0. Men seieren ble overskygget av det som skjedde på tribunen.

Tåregass og gummikuler

Etter kampen ble det massebråk i bortesvingen.

Politiet brukte tåregass og gummikuler for å ta seg inn blant Ceará-supporterne. Politiet fikk kastet seter etter seg, og svarte med mer tåregass og gummikuler. I tillegg skal en røykbombe ha gått av nær bortesvingen.

Skremte barnefamilier flyktet fra stedet. Det er ikke rapportert alvorlige personskader etter skandalescenene.

VAR-protest

Kampen ble også på et tidspunkt stoppet.

Dette fordi flere Fortaleza-supportere protesterte mot VAR. De holdt opp et banner der det stod «Stopp! Nok er nok med VAR.»

Det skal ha fått begeret til å renne over for kampdommer Flavio Rodrigues de Souza. Han signaliserte at banneret måtte fjernes. Da ordren ikke ble fulgt, bestemte han seg for å stoppe kampen.

Først da Fortalezas spillere og trenere tok til orde for at banneret måtte fjernes, lyttet supporterne. Kampen kom etter hvert i gang igjen, og Fortaleza endte opp med å vinne 1-0 over rivalen.