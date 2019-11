Her har bombene eksplodert i Sverige i år

Urovekkende tall viser at det har vært en dobling i antall utrykninger for det svenske politiets bombegruppe fra 2018 til 2019:

Mens bombegruppen ble tilkalt 35 ganger i perioden januar-september 2018, var det 77 utrykninger i samme periode i 2019.

Fra januar til oktober i år rykket politiets bombegruppe ut til 78 eksplosjoner, viser tallene som TV 2 har fått fra svensk politi.

Såkalte improviserte eksplosive innretninger (IED) var brukt i 76 av sprengningene.

1. november hadde tallene økt: 100 eksplosjoner så langt i år. Nesten en tredel av eksplosjonene har skjedd i Malmö, etterfulgt av 19 i Stockholm og 13 i Göteborg.

– Helt utrolig at ingen har dødd

– Når man sammenligner Sverige med andre land i Europa og verden som er på samme utviklingsnivå, skiller vi oss ut, sier analytiker Ylva Ehrlin i den nasjonale bombegruppen.

Hun mener at risikoen for enda mer alvorlige hendelser fremover er svært stor.

– Hittil har vi hatt utrolig flaks, men det kan simpelthen ikke vare. Det er helt utrolig at ingen har dødd, sier hun ifølge nyhetsbyrået TT.

Bruken av hjemmelagde bomber og andre sprengladninger utgjør en større fare for uskyldig tredjepart enn mange andre voldsformer.

Denne oversikten viser kun eksplosjonene som politiets nasjonale bombegruppe har rykket ut på, opplyser Ylva Ehrlin til TV 2. Foto: NBS/svensk politi

– Et våpen har du kontroll over helt til du trykker avtrekkeren, og vanligvis sikter du på et mål. En sprengladning har man ikke samme kontroll over, i hvert fall ikke hvis du er en kriminell uten kunnskaper om emnet. Du har ikke kontroll på målet eller effekten, sier Ehrlin ifølge Västerviks-tidningen.

Sammenligner Sverige med Mexico

Tirsdag ble to menn pågrepet etter at det ble funnet eksplosiver i en leilighet i Malmö, melder Sydsvenskan.

Den svenske byen har vært herjet av vold og kriminalitet i lang tid. I helgen ble en 15-åring drept og en annen hardt skadd i en skyting ved en pizzarestaurant i Malmö sentrum. Mandag kveld ble en gutt under 18 år skadd i en ny skyteepisode i byen.

En kriminolog sier at utviklingen savner motstykke i Europa.

Dansk politi innledet tirsdag kontroll av kjøretøy på grensen mellom Danmark og Sverige, for å begrense kriminaliteten på tvers av grensen. Foto: Johan Nilsson/TT/NTB scanpix

– Vi må dessverre til krigssoner eller land med lang terrorhistorie for å finne noe tilsvarende, sier kriminologen Amir Rostami til Dagens Nyheter.

Ifølge BBC sammenligner han Sverige med Mexico, som herjes av gjengkriminalitet.

Svensk politi registrerer eller oppgir ikke etnisitet på mistenkte eller dømte gjerningspersoner, men Linda H. Staaf i politiets nasjonale operative avdeling (NOA) sier ifølge BBC at mange av de kriminelle gjengangerne er lavere plassert i det sosioøkonomiske hierarkiet, og er andre- eller tredjegenerasjons innvandrere.