– Man skal på samlinger inn og utland. Da baller det på seg og det er ekskluderende for de som ikke klarer å være med på kostnadsjaget, sier Gundersen.

Astrid mener at inngangsbilletten til å begynne med langrenn ikke må bli for høy eller for dyr.

– Både klubber og foreldre vet at man kan være med. Det som skal til er å ha det gøy. Man må ikke ha det nyeste og dyreste utstyret, sier hun.

Velger vekk idrett

Mange familier velger vekk idretter fordi det blir for dyrt og her mener Astrid at alle har et ansvar.

– Da må vi tilbake til norsk idrett sin visjon som er at idrett er for alle. Det har vi alle et ansvar. Klubbene, foreldre og vi som rollemodeller. Nå ble det vedtatt på idrettstinget at man må senke barriérene for at alle skal bli med, sier hun og fortsetter:

– Alle har et ansvar her, men trenere og klubber må ta veldig bevisste valg ved å informere godt. Til syvende og sist er det de som blir gode er de som synes det er gøy å drive med.



– Hva skal foreldre konkret gjøre for å holde kostnadene nede?

– De må gjøre som Astrid og klubben hennes gjorde for noen uker siden. Det er å arrangere bruktmarked. Det er mange norske idrettsklubber som har det, sier Gundersen.

Ble skjemt bort på oppmerksomhet

Det å lykkes i norsk idrett handler det om flere ting enn å bli god, ifølge Jacobsen.

– Hva kan foreldre bidra med, som ikke handler om penger?

– Jeg er veldig takknemlig for at mine egne foreldre ikke skjemte meg bort på utstyr, men på oppmerksomhet. Jeg fikk drive med det jeg hadde lyst til, sier hun.

Hun legger til at det viktigste er å ha det gøy når man er aktiv og at foreldre må være gode rollemodeller for sine barn.

– Man må huske at man er viktig rollemodell for egne barn. Viser du at utstyr er viktig vil barnet tro det er det viktigste. Da mister man tro på at egne evner er viktig. Det er synd.