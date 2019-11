Tobarnsmoren Claudia (27) snoket på ektemannens telefon – løste seks år gammelt drapsmysterium

Rumenske Cristian Sabou (28) ble mandag dømt til livstid i fengsel etter at han for snart seks år siden slo Valerie Graves (55) ihjel med en hammer.

Graves ble drept i senga etter at Sabou i romjulen 2013 hadde brutt seg inn i huset hun passet på i kystbyen Bosham i England.

Ifølge aktor våknet Graves under innbruddet, og Sabou skal ha fått panikk og drept henne.

Til tross for en storstilt jakt etter gjerningsmannen, skulle det ta mange år før Sabou ble pågrepet.

Saken fikk stor oppmerksomhet i britiske medier, og fikk kallenavnet «Midsomer Murder», ettersom drapet ble begått samme sted som i en episode av krimserien «Midsomer Murders».

I høyesterett i Lewes kom det mandag frem at det var Cristian Sabous daværende kone, Claudia Sabou (27), som avslørte ektemannen. Det skriver The Telegraph.

DREPT: Valerie Graves ble slått ihjel med en hammer. Foto: AP

Eget detektivarbeid

Politiet fant hammeren 550 meter unna huset Valerie ble drept i. De avhørte hele 9500 personer, og fikk inn over 3000 DNA-prøver.

De jobbet dag og natt for å finne gjerningsmannen, men ingen spor førte dem riktig vei.

Ifølge The Guardian har Sussex-politiet trolig aldri lett så lenge etter en drapsmann før.

Via Skype fortalte Claudia Sabou, som er bosatt i Transylvania i Romania, retten hvordan hennes eget detektivarbeid førte til pågripelsen av ektemannen.

KLAPPJAKT: Politiet jobbet dag og natt i og utenfor huset Valerie ble funnet drept i, i Bosham. Foto: AP

Hun fortalte at hun visste at ektemannen hadde jobbet i nærheten av huset Graves passet på, og sa at hun i fjor snoket på telefonen hans – og fant ut at han hadde søkt etter «drap i Bosham» og «hammer».

Hun gjenkjente også et bilde av hammeren som ble brukt til å drepe Graves.

I oktober i fjor sendte hun en rekke e-poster til politiet i West Sussex, men hun fikk ikke svar fra dem.

Cristian Sabou reiste flere ganger fra Transylvania til England for å jobbe, uten at politiet pågrep ham.

Først ni måneder etter at Claudia varslet politiet, ble han pågrepet hjemme i Transylvania.

VÅPENET: Hammeren Cristian Sabou brukte under drapet ble funnet 550 meter fra huset. Foto: AP

«Er ikke det hammeren din?»

– Jeg så på Google-historikken at det stod «drap i Bosham» og «hammer». Jeg viste ham telefonen og spurte ham: «Hva handler dette om?». Det var et bilde av en hammer der, og jeg spurte ham: «Er ikke det hammeren du hadde i England?». Jeg visste det, for jeg hadde sett den der, fortalte hun.

Claudia sa at hun var fast bestemt på hva hun ville gjøre.

– Jeg fortalte ham der og da at jeg ville slå opp, sa hun.

Cristian Sabou reagerte med sinne, og ba henne om å ikke si ett ord.