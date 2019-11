Arctic Race krysser riksgrensen for første gang

Arctic Race svinger innom Finland i 2020-utgaven. Det kom frem på dagens løypepresentasjon.

Rittet går fra 6.- til 9. august.

Første etappe starter i Tromsø og avsluttes i Tromsø (166 km).

Andre etappe starter i Nordkjosbotn med målgang i Kilpisjärvi (172 km).

Tredje etappe starter i Finnsnes og avsluttes i Målselv (184,5 km).

Fjerde og siste etappe starter i Gratangen. Arctic Race of Norway 2019 vil bli avgjort i Harstad (161 km).

Etappe to har altså målgang i Finland. Det er første gang Arctic Race of Norway krysser riksgrensen.

– De to første etappene er godt tilpasset sprinterne, så her blir det garantert fart inn til mål. De to neste etappene er nok mer tilpasset de beste klatrerne, og jeg forventer at ledertrøya kommer til å skifte eier her, slik vi så det i årets ritt, sier Arctic Race-ambassadør Thor Hushovd.

Det blir nemlig en knalltøff avslutning i Målselv.

– Den tredje etappen vil nok fremkalle en følelse av déjà-vu for de som har fulgt sykkelrittet tidligere. Traseen på 184,5 km mellom Finnsnes og Målselv vil være den samme som i 2015 med bare ett unntak, og det er at den første sløyfen rundt Senja vil gå i motsatt retning, sier Arctic Race-general Knut-Eirik Dybdal.

Den tredje etappen, som også kalles dronningetappen, vil i 2020-utgaven inneholde fem klassifiserte stigninger, inkludert de siste 3,7 kilometrene opp mot målgang i skianlegget i Målselv, med en stigningsprosent på 7,8 prosent i gjennomsnitt.

Statsminister Erna Solberg kastet glans over løypepresentasjonen. Hun mener Arctic Race betyr mye for Norge.

– Jeg tror det har en kjempebetydning for bildet av Norge ute. Ikke bare muligheten for å se storslått natur og idrettsprestasjoner, men engasjementet, gleden og folkefesten som skapes gir et bilde av Norge som jeg tror vi bare skal være stolte av, sier hun.

Aleksej Lutsenko (Astana) vant Arctic Race sammenlagt i 2019 etter en dramatisk sekundstrid på siste etappe. Han slo Arkéa-Samsic-rytteren Warren Barguil med ett fattig sekund. Thor Hushovd (2013) er foreløpig den eneste nordmannen som har vunnet rittet sammenlagt.