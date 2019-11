De fire er tiltalt for medvirkning til grove trusler med skytevåpen, skriver Romerikes Blad.

Et av skuddene traff den da 20 år gamle sønnen i hofta, mens moren ble truffet tre ganger. Begge ble innlagt på sykehus med alvorlige skader.

Totalt ble det avfyrt fem skudd mot en leilighet der det blant andre befant seg et to år gammelt barn.

Ifølge politiet kjørte mennene fra stedet i en bil, før de kvittet seg med våpenet i et skogholt.

Alle de tiltalte, som er mellom 22 og 24 år, har nektet straffskyld. Politiet har ikke klart å avdekke hvem som avfyrte skuddene.

Statsadvokat Andreas Schei sier at det også er vanskelig å bevise at alle som skal ha vært i bilen, visste at det var et våpen i den.

– Noe som også var en medvirkende årsak til at de ikke ble tiltalt for drapsforsøk. Vi mener likevel at alle var vel vitende om våpenet som befant seg i bilen, sier han.

Politiet knytter skytingen til gjengvirksomhet i Oslo øst.