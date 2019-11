Palestinske sikkerhetskilder sier flere eksplosjoner kunne høres på Gazastripen, da raketter avfyrt mot Israel ble skutt ned av landets rakettforsvar.

Skytingen bekreftes også av den israelske hæren, som sier de nå venter flere dager med kamper.

Det skjer like etter at Isralelske styrker angrep et hus i Damaskus og drepte en av de militære lederne for gruppen Islamsk Jihad.

Islamsk hellig krig (jihad) har bekreftet at lederen Baha Abu Al-Ata er drept.

(©NTB/TV 2)