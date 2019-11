Det gjør den til den dyreste klokken noensinne. Prisen tilsvarer om lag 284 millioner norske kroner i dagens kurs.

Det var knyttet stor spenning til hvor mye den unike klokken Grandmaster Chime (6300A-010) fra luksusmerket Patek Philippe ville gå for under Christie's sin veldedighetsauksjon i Genève lørdag. Ifølge Daily Mail var klokken forventet å gå for i overkant av 23 millioner norske kroner, men i stedet knuste den den gamle rekorden for et armbåndsur, som tilhørte en Rolex Daytona som tidligere var eid av Hollywood-stjernen Paul Newman. Klokken ble i 2017 solgt for rundt 159 millioner kroner.

– Det er det mest kompliserte armbåndsuret som er laget noen gang... Det kan gjøre nesten alt unntatt å lage kaffe, sier Sabine Kiegel, som er sjef for Christie's sin klokkeavdeling i Genève, til The Guardian.

Klokken er den sveitsiske klokkeprodusentens mest kompliserte noen gang, og inneholder ikke mindre enn 20 funksjoner utover det å vise tiden. Blant annet er det det første armbåndsuret med en akustisk alarm som kan forhåndsinnstilles.

Patek Philippe Grandmaster Chime var en av femti klokker som var spesiallaget for auksjonen. Til sammen samlet klokkene inn drøyt 350 millioner kroner til forskning på Duchennes muskeldystrofi. I Norge rammer sykdommen én av 3.500 gutter, ifølge Store medisinske leksikon.