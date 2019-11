– Flommen har allerede kostet mange menneskeliv. Vår bekymring er at nok en dødelig katastrofe er på vei, sier seniorrådgiver Elise Kaurin i hjelpeorganisasjonens Afrika-avdeling.

Flommen har rammet hardt i land som Kenya, Somalia og Sør-Sudan. Hundretusener har måttet flykte fra hjemmene sine og har behov for tak over hodet, rent drikkevann, husholdningsartikler og annen hjelp.

Uten rent vann frykter Røde Kors dødelige utbrudd av malaria, diaré og andre smittsomme sykdommer.

Historisk høy

– I deler av Somalia er vannstanden i flere elver historisk høy, og mange mennesker er meldt savnet. Det pågår nå redningsoperasjoner, og Somalia Røde Halvmåne bistår husholdninger som er særlig hardt rammet. Det er også et stort behov for medisinsk hjelp, sier Kaurin, som for tiden befinner seg i regionen.

Meteorologene spår unormalt mye regn i ukene som kommer, og hjelpebehovet øker.

– Hundretusener har allerede måttet forlate hjemmene sine, sier hun.

Tørke lenger sør

Mens Øst-Afrika rammes av ekstremregn og flom, trues rundt 45 millioner mennesker i det sørlige Afrika av sult på grunn av ekstrem tørke, ifølge hjelpeorganisasjoner som Oxfam.

Regionen har bare opplevd normale nedbørsmengder i én av de siste fem sesongene med avlinger, ifølge FNs matvareprogram. Det rammer småbønder spesielt hardt.

Spår høyere temperatur

Zimbabwe, som i sin tid var kjent som det sørlige Afrikas brødkurv, har ikke opplevd så lite nedbør siden 1981. I Zambia er landets ellers frodige maisåkre så hardt rammet at myndighetene har forbudt eksport.

Tørken rammer også tilgangen på mat i Angola, Malawi, Mosambik, Madagaskar og Namibia, konstaterer Oxfam. Samtidig nærmer sommeren seg på den sørlige halvkule med enda høyere temperaturer.

– Lagrene tømmes på grunn av gjentatte klimasjokk som rammer de mest sårbare samfunn hardest. De trenger hjelp umiddelbart, konstaterte lederen for Oxfams virksomhet i regionen, Nellie Nyang'qa, i forrige uke.

Klimaendringer og El Niño

Ifølge klimaforsker Erik Kolstad ved Bjerknessenteret og Norce er klimaendringene med på å forverre en fra før vanskelig situasjon.

– Når temperaturen på bakken øker, fører det til mer fordamping. Det betyr at man raskere opplever tørke i perioder uten nedbør, sier han til Aftenposten.

Flommen i andre afrikanske land må værfenomenet El Niño ta sin del av skylden for, sier klimaekspert Tasiana Mzozo i Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP. Fenomenet skyldes oppvarming fra Stillehavet kombinert med atmosfæriske forhold.

– El Niño forårsaker fuktighet og regn på østafrikansk side, men den tørker den sørlige regionen på grunn av all vind som kommer fra Stillehavet, sier han til Aftenposten.

