Da Nate Hollander kjøpte billetter til konserten i august var konserten, som finner sted 17. desember, satt opp til å starte klokken 20.30. Sent i oktober endret Madonna og arrangør Live Nation starttidspunktet til 22.30, noe som har satt sinnet i kok hos Hollander, skriver CNN.

Hollander er misfornøyd med at arrangøren ikke tilbyr pengene tilbake til han og andre som ikke ønsker å gå på konsert så sent. Han mener også det er umulig å få tilbake pengene ved å selge billettene da de ifølge han har sunket i verdi etter at det nye tidspunktet ble klart. Derfor saksøker han nå superstjernen.

Florida-mannen kjøpte i utgangspunktet tre billetter til konserten på Miami Beach, til en verdi av i overkant av 9300 norske kroner. Han saksøker nå Madonna for i underkant av 140.000 kroner ifølge Billboard.

Madonna selv skal ha hintet til søksmålet da hun under en konsert i Las Vegas fredag sa «Det er en ting dere alle må forstå. Og det er at en dronning aldri er for sen». Hendelsen har hun selv delt på sin Twitter-konto.