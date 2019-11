Tirsdag er det ventet godt over 30 grader og kraftig vind flere steder i New South Wales. Brannvesenet frykter at ytterligere branner kan blusse opp eller at brannene sprer seg.

Som følge av de kraftige brannene, har skoleetaten i den mest befolkede delstaten i Australia besluttet å holde over 600 barne-, ungdoms- og videregående skoler rundt om i delstaten holdes stengt tirsdag.

3.000 brannmenn er satt inn i arbeidet med å slukke over 50 branner i New South Wales. De aller fleste av dem er nord i delstaten.

Mandag ble det erklært sju dagers unntakstilstand som følge av skogbrannene som herjer. I tillegg er det varslet «katastrofal» brannfare i Sydney, som er det høyeste nivået siden brannfareskalaen ble innført i 2009.

(©NTB)