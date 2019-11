– Vi har tatt avgjørelsen om ikke å vurdere Raheem til kampen mot Montenegro torsdag, sier England-trener Gareth Southgate.

– En av de store utfordringene og styrkene vi har er at vi har hatt evnen til å skille klubbrivalisering fra landslaget. Dessverre var følelsene etter gårsdagens kamp (mellom Liverpool og Manchester City) fortsatt ferske, fortsetter Southgate.

Hendelsen fant sted i et privat område på treningsanlegget, og skal ha involvert Sterling og Liverpool-spiller Joe Gomez, skriver blant andre journalist Henry Winter. De to hadde også en krangel på banen, da de rød fra Merseyside tok alle tre poengene i søndagens 3-1-kamp, og konflikten skal ha blusset opp igjen da de to kamphanene møttes til landslagssamling på St. George’s Park mandag.

Ifølge The Telegraph skal Manchester City-spilleren ha konfrontert Gomez da de to møttes mandag, og forsøkt å tvinge fram en fysisk konfrontasjon. Sterling har unnskyldt seg til Gomez og resten av troppen etter hendelsen.

– Jeg føler vi har tatt riktig beslutning. Nå som avgjørelsen er tatt i samråd med spillergruppa er det viktig at vi støtter spillerne og har fokus på torsdag, avslutter Southgate.

Sterling blir værende med troppen, og er aktuell for spill mot Kosovo søndag.