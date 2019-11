Chelseas bøteliste er lekket i britiske medier. Det i seg selv er ikke oppsiktsvekkende, men bøtesatsene kan få de fleste normale arbeidstakere til å sette havregrøten i halsen.

20 000 pund, eller rundt 234 000 norske kroner etter dagens kurs, koster det å komme for sent til en trening.

– For veldig mange i Europa er det en årslønn. Det er ganske sprøtt. Man vet det er mye penger i fotballen, men det er noe helt annet å se det slik som dette, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Blant de andre bøtene i Chelsea kan man nevne:

For sen til lagmøter: 500 pund (5850 kr) per minutt

For sen til avreise med laget: 2500 pund (29 250 kr)

Mobilen ringer under lagmøte eller -måltid: 1000 pund (11 700 kr)

Feile klær på kampdag 1000 pund (11 700 kr)

Ikke melde sykdom eller skade før fridag eller innen halvannen time før trening: 10 000 pund (117 000 kr)

Bøtene går ikke til lagtur til Las Vegas etter sesongen, men til veldedighet og «lag-aktiviteter». Bøtesummene dobles om de ikke betales innen to uker.

– Spillerne må betale 500 pund i bot for hvert minutt de kommer for sent til et lagmøte. Medianukelønnen i Storbritannia er 585 pund. Det betyr at spillerne per minutt bøtelegges med det nesten 50 prosent av lønnsmottakerne i Storbritannia får i uken, påpeker Finstad Berg.

Chelseas tenåringsstjerne Callum Hudson-Odoi (18) skal tjene 120 000 pund (1,4 millioner kr) i uken.

Mina Finstad Berg skjønner at mange reagerer på summene i fotballen når det er slike bøtesatser som må til for at spillerne skal merke det.

– Ja, de er stjerner og lever under press, men herlighet. Det gir jo ikke mening! Disse spillerne tjener slike summer fra ung alder. Det er mye du ikke helt kan forstå om du uten problemer kan betale 230 000 kroner i bot for å komme for sent på trening. Og dette i et Storbritannia som har store sosiale utfordringer, og der mange også sliter økonomisk.

Fotballeksperten forteller at Marcelo Bielsa forsøkte å gi Leeds-spillerne et perspektiv da han tok over som manager for klubben.

– Han skal ha tatt spillerne med ut for å plukke søppel så lenge som det ville ta en innbygger i Leeds å tjene nok penger til en kampbillett. På den måten skulle de forstå hva folk ofret for å komme på kamp.