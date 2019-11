Arsenal-toppene gir Emery full tillit – TV 2s eksperter etterlyser endringer

Arsenal røk 0-2 for formsterke Leicester i Premier League lørdag. Det sendte London-klubben ned til sjetteplass på tabellen etter 12 serieomganger.

Se hvordan Arsenal tapte mot Leicester øverst!

Det er ikke der manager Unai Emery og hans mannskap ønsker å være. Bedre blir ikke situasjonen av at Arsenal kun har vunnet to av sine ti siste ligakamper.

Presset på manager Emery øker og spekulasjonene rundt hvor lenge han blir sittende i jobben er for lengst i gang.

TV 2s eksperter er ikke akkurat imponert over hvordan Arsenal fremstår under Emery for øyeblikket.

– Arsenal fremstår som et lag uten identitet. De har en manager som bare legger opp spillet etter motstanderen for øyeblikket, fastslår Premier League-kommentator Endre Olav Osnes i mandagens PL-podcast.

Tidligere landslagsspiller for Norge og Juventus-profil, Ingvild Isaksen, mener Emerys hyppige formasjonsendringer påvirker spillerne negativt.

– Alle endringene påvirker spillere. Det får spillerne til å se rådville ut. Emery må bestemme seg for hvordan laget skal spille, for akkurat nå ser Arsenal ut som et lag der ingen vet helt hva de driver med, sier hun.

Isaksen, som spilte for Kolbotn, Stabæk og Juventus i løpet av karrieren, etterlyser endringer på Emirates.

– Det blir vanskeligere fremover hvis spillerne ikke er fornøyde. Dersom Emery mister tillit i spillergruppen så får klubben et problem. De må gjøre noen endringer. Om det er spillergruppen sammen med Emery, eller om klubben faktisk må bytte ut Emery, det vet jeg ikke. Men noe må endres, for akkurat nå ser det ut som om Emery ikke har tillit hos spillerne. Spillerne ser ikke ut til å være villige til å løpe for ham, konstaterer hun.

Gir Emery full tillit

Mandag ga imidlertid Arsenal fotballdirektør Raul Sanllehi og ansvarlig direktør Vinai Venkatesham uttrykk for at Emery fortsatt har ledelsens tillit.

– Vi er like skuffet som alle andre over resultatene og prestasjonene så langt denne sesongen, sa duoen i et lenge planlagt møte med klubbens ansatte ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Vi deler frustrasjonen med fansen, Unai, spillerne og våre ansatte med tanke på at de (resultatene) ikke er på det nivået vi ønsker eller forventer, la Arsenal-toppene til.