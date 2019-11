I dag mintes medelevene drepte Oscar André (15)

Mandag 4. november døde Oscar André Ocampo Overn, etter å ha vært innlagt på Ullevaal sykehus i nesten fire uker med livstruende skader.

Det var om morgenen 9. oktober politiet fikk melding om en alvorlig hendelse i en bolig på Kapp i Østre Toten kommune.

Her fant de Oscar André (15) livløs, og iverksatte livreddende tiltak.

Faren (44) ble pågrepet og erkjente drapsforsøk, samt at han hadde utsatt sønnen for seksuelle overgrep.

Tung tid

Oscar André var elev ved Gjøvik videregående skole. Tirsdag klokken 11 samlet elevene på skolen seg til en minnestund i skolens gymsal.

Rektor Marie Holenbakken forteller om en tung tid for både elever og ansatte da det ble kjent at Oscar var borte.

– Det var et sjokk, og en stor sorg. Vi gikk inn i en tung tid, sier Holenbakken til TV 2.

HOLDT TALE: Rektor ved Gjøvik videregående skole, Marie Holenbakken. Foto: TV 2

Skolen har opprettet et støtteteam, som skal hjelpe elever og ansatte til å komme seg gjennom den vanskelige tiden.

– Vi minnes hvor god Oscar var og hvilke gode egenskaper han hadde. Han var en glad og omsorgsfull gutt. Han var godt likt og en flink elev, sier Holenbakken.

– Humørspreder

Under minnestunden holdt rektor Holenbakken tale for elevene. Hun synes det varmet å se hvor mange som var samlet for å minnes Oscar André.

– Den 9. oktober fikk vi den tunge beskjeden om at en av våre elever hadde vært utsatt for en tragisk hendelse på Kapp. Det var et stort sjokk. Vi gikk inn i en tung tid, preget av mye følelser, og mange ubesvarte spørsmål. Mandag 4. november fikk vi et svar. Et svar vi ikke ville ha. Han døde med sine nærmeste rundt seg på sykehuset den mandagen, sa Holenbakken.

Oscar André begynte på Helse og oppvekst på Gjøvik videregående i august i år. Rektoren beskriver ham som godt likt, og en som lett kom i kontakt med både elever og lærere.

– Han var en humørspreder. Som elev var han faglig flink og muntlig aktiv i timene. Dette er gode minner vi skal ta med oss videre. Til tross for at han gikk her kun i noen få uker, etterlater han seg et stort tomrom. Han vil bli savnet, sa Holenbakken.

Etter ett minutts stillhet, avsluttet rektoren med å lese diktet «Levd liv er over» av Torbjørn Hummelvoll.

MINNESTUND: Elevene ved Gjøvik videregående skole minnes sin medelev. Foto: TV 2

Måtte moderere minneside

Flere ungdommer på Toten har gått sammen og skrevet et minneord om Oscar André, hvor de beskriver ham som en sprudlende gutt med gode verdier, som sto opp for alle rundt seg.

Kondolanser og minneord har også strømmet inn på begravelsesbyråets minneside.