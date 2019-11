Stjernespiller ble utvist etter å ha reagert på rasisme

Flere tilfeller av rasisme

Hendelsen i Ukraina følger bare i rekken etter flere tilfeller av rasisme fra tribunen i fotball-Europa denne sesongen. Spillere som Mario Balotelli og Romelu Lukaku har blitt utsatt for rasisme i italiensk Serie A, og flere engelske spillere ble utsatt for det samme under en landskamp mot Bulgaria tidligere i høst.

UEFA har så langt imidlertid inntil videre aldri aktivert trinn tre i sin protokoll, og avlyst en kamp på grunn av rasisme. UEFA har samtidig fått kritikk for å ha for milde straffer for rasisme fra tribunen. Mange mener bøtene bør være høyere og at flere kamper bør spilles for tomme tribuner.

Antidiskrimineringsorganissasjonen «Fare» sa blant annet at de var skuffet over at Bulgaria ikke ble utvist fra EM-kvalifiseringen, med tanke på sin tidligere historie og åpenbare evne til å håndtere problemene de står overfor, etter skandalekampen mot England.

– Vi tror bevisene og omstendighetene i denne kampen ville ha rettferdiggjort at europeisk fotball ble gitt et sterkere signal om behovet for å takle rasisme. Vi vil være i kontakt med UEFA for å utforske alternativer og se hvordan Bulgaria og andre i samme situasjon takler rasisme, sa organisasjonen.