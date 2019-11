Flere av verdens mest berømte artister og skuespillere tok på seg finstasen i anledning People's choice awards 2019.

Blant dem, var den komikeren Kevin Hart, som overrasket mange med å være til stede.

I starten av september var Hart involvert i en alvorlig bilulykke. Han har ikke vist seg offentlig siden.

Hart ble i natt tildelt prisen «comedy act of the year» av skuespiller Robert Downey Jr. Han fikk stående applaus da han gikk ut på scenen.

– Jeg setter pris på livet enda mer. Setter pris på de tingene som virkelig betyr noe - familie, sier Hart i takketalen sin.

Hyller Friends

IKON: Jennifer Aniston vant prisen «ikon» på People´s choice awards. Foto: Jean-baptiste Lacroix

Et annet gripende øyeblikk fra kvelden var da Adam Sandler tildelte sin gode venn, Jennifer Aniston, prisen «icon award».

– Som skuespillere gjør vi ikke dette for kritikerne, eller for hverandre, eller for å gjøre familiene våre stolte. Vi gjør det for pengene, sa Aniston og fikk hele salen til å le.

– Nei jeg tuller, vi gjør det for dere. Det gjør vi virkelig, sier hun videre.

Aniston er mest kjent fra TV-serien Friends, som gikk på luften fra 1994 til 2004. Serien har fremdeles et enormt stort publikum.

– Hvis jeg har noe krav på dette ordet «ikon», er det fordi jeg fikk være med på et ikonisk show med en ikonisk rollebesetning og en ikonisk hårklipp, sier Aniston.

– Friends var gaven for livet, og jeg ville ikke stått her oppe uten den fantastiske serien.

– Planeten trenger hjelp

Flere som stakk av med priser etter nattens utdeling, var blant andre artisten Gwen Stefani med prisen «fashion icon award», skriver CNN.

Kardashian-søstrene vant prisen «reality show of the year» med serien Keeping up with the Kardashians, som holder på å filme sin 18. sesong.

Artisten Pink vant den gjeve prisen «people's champion of 2019».

– Jeg vokste opp i en familie av aktivister, og jeg vet at én person kan gjøre en forskjell. Du føler livet ditt ikke betyr noe, involver deg, sier hun i takketalen sin.

– Jeg bryr meg ikke om politikken din, jeg bryr meg om barna dine. Vennlighet i dag er en opprørshandling. Det er en planet som trenger hjelp. Slutt å kjempe mot hverandre og hjelp hverandre.