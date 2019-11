DNA fra ulven ble funnet i Kvitvola i Engerdal kommune i Hedmark tidlig i november.

Ulven er en genetisk viktig ulvehann som har kommet fra Finland eller Russland, ifølge direktoratet.

Norske og svenske myndigheter har inngått en avtale om å ta vare på genetisk verdifulle ulver. Ettersom lisensfellingsperioden starter 1. desember, har Miljødirektoratet mandag gitt Statens naturoppsyn i oppdrag å merke ulven før dette.

Kan flyttes

For å hindre etablering av ulv innenfor sørsamiske tamreinområder og unngå skade på tamrein, kan det også bli aktuelt å flytte ulven.

Det er funnet tamrein som er drept av ulv innenfor reinbeitedistriktet Svahken Sijte, etter at DNA-prøven ble samlet inn. Sannsynligvis er det denne ulven som har vært på ferde.

Skal vurderes

Etter at ulven er merket skal Miljødirektoratet vurdere om den må flyttes.

– Under merkingen vil vi få mer informasjon om den fortsatt utgjør en skaderisiko, slik at flytting kan være nødvendig. Flytting vil også kreve at vi finner et egnet område å flytte ulven til, noe vi må gjøre nærmere vurderinger av de kommende dagene, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i direktoratet.

Statens Naturoppsyn starter arbeidet med merkingen så snart det er egnede værforhold.