Det har vært mye oppstyr rundt Granit Xhaka etter han svarte med sinne mot supporterne da han ble pepet av banen under kampen mot Crystal Palace for drøyt to uker siden.

27-åringens fremtid i Arsenal har vært diskutert, men nå er Xhaka klar i sin tale. I følge AFP har sveitseren uttalt til den sveitsiske avisen Blick at han vil kjempe videre for klubben sin.

– Du kan være sikker på at jeg vil fortsette å kjempe og gi alt på hver treningsøkt. Jeg føler det som skjedde har blitt tatt hånd om, og jeg er klar, sier Xhaka.

Så spørs det om forholdet til fansen kan repareres.

– Min tid i Arsenal har i lang tid vært veldig positivt. Etter en vanskelig start, spilte jeg mye, og jeg har hatt en flott tid i klubben. Familien min og jeg liker oss også veldig godt i London, sier han.

27-åringen har ikke vært i kamptroppen til Arsenal de siste tre kampene etter oppgjøret mot Crystal Palace, men holder motet oppe.

– Jeg vil fortsette å være positiv, gi alt jeg har i enda større grad og bevise at jeg er en del av dette flotte teamet, sier Xhaka.