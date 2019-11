Vinterens første snøfall i hovedstaden skaper kaos på veiene og store overskrifter i mediene.

Per-Magnus Amdam Johansen (37) fra Vadsø er vant til harde vintre oppi nord. Etter at han gjorde Osloborger av seg for syv år siden, har han ledd hver vinter.

– Med ujevne mellomrom har jeg lagt ut videoer på Facebook med værrapporter fra Lindeberg, til stor glede for venner og familie i nord. Men nå har det tatt fullstendig av, sier Johansen og humrer.

Krise og kaos

Søndag var han ute og lekte i hagen på Lindeberg i Oslo med sin to år gamle datter i nysnøen. Da han kikket innom VG og TV 2s nettside ble han satt ut.

Per-Magnus er helt satt ut hvordan værvideoen hans har gått viralt. Foto: Privat

– Det er knapt hvitt på bakken og så meldes det om krise og kaos. Dermed fisket jeg opp mobilen og tok en liverapportering, sier vadsøværingen.

Han trakk på seg forsvarets anbefalte varmelue og serverte en innlevende reportasje om hvilken enorm påkjenning det er for hele samfunnet med disse 12 cemtimetrene med hvite fnugg som har dalt ned fra oven.

Legendarisk

Per-Magnus hadde TV 2s Roy Arne Salater sin legendariske reportasje fra Nordland i holdet om uværet Ylva som herjet som verst. Midt under reportasjen lettet et helt garasjetak, mens reporter og intervjuobjekt måtte kjempe for å ikke fly avgårde.

37-åringen gjorde videoen åpen for alle, og måtte le da den hadde 100 visninger og en del kommentar etter noen timer.

Deretter satte han seg til å se kampen mellom Bodø-Glimt og Rosenborg.

– Jeg var forferdelig skuffa etter kampen. Men da jeg gikk jeg inn på Facebook endret humøret seg og jeg fikk hakeslepp. På det tidspunktet hadde videoen plutselig 6000 visninger, og det begynte å renne inn meldinger fra fjern og vær, sier han og ler enda mer.

Ironi

Han skjønner at den ironiske videoen treffer folk i Nord-Norge. Men når den nå er delt 6000 ganger virker det som om den treffer folk i hele landet.

– Jeg har full forståelse for at et snøfall får større konsekvenser i en by med 600.000 innbyggere, enn spredt bebygde strøk oppi nord. Men humor er den beste middelet og jeg håper folk ser glimtet i øyet og ikke føler seg støtt, sier 37-åringen.