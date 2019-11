Dømt til 15 års forvaring for seksuelle overgrep

Den 42 år gamle mannen fikk diagnosen pedofil av rettpsykiaterne i Sør-Trøndelag tingrett. Det høyner risikoen for at han kan begå nye straffbare forhold, mente aktor og statsadvokat Kaia Strandjord i sin prosedyre. Hun påsto derfor at mannen må dømmes til en tidsubestemt straff.

Den domfelte mannen tar betenkningstid på dommen for å vurdere om han vil anke saken, får TV 2 opplyst. Aktoratet er på sin side fornøyd med forvaringsdommen.

Tidligere straffet

Mannen, som har vært selvstendig næringsdrivende, er straffedømt tre ganger. I rettssalen minnet Strandjord om at sist gang han slapp ut fra soning, i 2018, lastet han ned en overgrepsvideo bare noen timer etter.

I sitt hjem i Trondheim hadde han oppbevart 80.000 bilder og minst 512 timer video som dokumenterer seksuelle overgrep mot barn.

42-åringen erkjente mange av punktene i den svært lange tiltalen.

På spørsmålet om han ikke reflekterte over alder, svarte han at så lenge de framsto som kjønnsmodne, vurderte han ikke noen nedre aldersgrense.

– Men i ettertid ser jeg jo at jeg burde ha spurt om legitimasjon, for eksempel.

FORSVARER PEDOFIL: Kolbjørn Lium mener at hans klient nå er klar for behandling. Foto: Stein Roar Leite/TV 2m

Forsvareren hans, Kolbjørn Lium, fortalte retten at hans klient nå er svært motivert for behandling, men at lang fengselsstraff kan forhindre at han kommer seg ut i det virkelige liv, hvor han skal lære å mestre livet sitt.

Mer enn nettovergrep

Selv om saken er blitt kjent som nettovergrepssaken er den langt mer enn som så. Mannen møtte også svært unge jenter hjemme hos seg selv, etter å ha oppnådd kontakt med dem via sosiale medier.

– Vi må dessverre si at overgriperne blir flinke i det de gjør, de skjønner språket til de unge, spesialiserer seg på det og gjør dette på en troverdig måte slik at de oppnår kontakt, forklarer seksjonsleder i Kripos, Emil Kofoed.

Mannen fra Trondheim hadde utallige samtaler på gang gjennom f.eks Instagram og Snapchat. Han opprettet falske profiler, og framsto som en yngre mann, med et annet navn.

– Hvorfor biter yngre jenter på agnet, når de skjønner at personen i andre enden er betydelig eldre enn dem?

– For mange er det å få en bekreftelse på at de blir sett, at de betyr noe, viktig, sier Kofoed, som jobber i seksjon for seksuallovbrudd hos Kripos.

– Barn og ungdom bruker sosiale plattformer på en annen måte enn voksne, for eksempel utprøving av sin seksualitet. Men det vil aldri være ofrenes feil, det kan framstå som om de bidrar, men slik er det ikke.