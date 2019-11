Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Kjøpte en Volvo XC90 i januar 2018, den hadde gått bare 16 km, fra en forhandler. Når jeg nå skal bytte inn bilen inn i en annen, viser det seg at vinterdekkene er produsert uke 20 i 2012. De var altså 6 år gamle når jeg kjøpe bilen.

Dekkene ser helt fine ut men jeg får redusert innbyttepris pga. alder. Noe som jeg har full forståelse for. Var dette en vesentlig feil og mangler når jeg kjøpte bilen?

Det slo meg ikke å sjekke datoen på dekkene på en bil som var gått bare 16 km.

Mvh. Rune.

Benny svarer:

Hei Rune. Du er ikke den første som opplever dette. Det er faktisk ganske vanlig at "nye" dekk er to-tre år gamle. Men seks år gamle på en helt ny bil? Det er virkelig ikke greit.

Som du tydeligvis allerede vet, er dekk og gummi til en viss grad ferskvare. Men mindre nå enn for noen år siden. Det forskes og utvikles stadig vekk på dette.

Så lenge dekk lagres riktig, det vil si tørt, mørkt og stabilt kjølig, holder de i rundt fire år, før forringelsesprosessen er i gang. Dette er det bransjen selv sier.

Aldringen starter for fullt når dekk tas i bruk, med temperatursvingninger, varmgang, UV-stråler, salt, støv og annen skitt som forringer gummien.

Vinterdekk for nordiske forhold er en relativt smal nisje i den globale dekk-sammenhengen. Man trenger ikke dra lengre enn til Tyskland før vinterdekk er noe helt annet.

De nordiske dekkene produseres nok i relativt små serier og at det finnes overliggere er, som nevnt, ikke uvanlig. Det behøver ikke å bety all verden.

Men seks år gamle på en ny bil, det er for drøyt. Jeg vil anta at du med det også har fikk dekk som har kommet i en ny generasjon, men annnet mønster og andre egenskaper.

Jeg vil jo si at dette er en vesentlig mangel på en helt ny bil.

Dette kan skyldes en glipp eller uvitenhet hos forhandleren. Eller kanskje ikke. Kanskje ble de endelig kvitt de dekkene som hadde stått på lager i årevis... Svaret på det får vi nok aldri.

Jeg vet ikke om du bytter bilen inn på samme sted som du kjøpte bilen, men antar at du ikke gjør det. Om det allikevel er tilfelle, vil jeg si at da begynner det å nærme seg toppen av frekkhet. Først gi en kunde gamle dekk – og så gi trekk i innbytteprisen ett år etterpå ... Det må du i alle fall ikke godta.

Jeg forstår at de som tar bilen i innbytte synes det er trøblete å selge en ett år gammel bil med syv år gamle dekk.

Det er vanskelig å gi noe konkret råd her når jeg ikke kjenner alle detaljene. Men jeg tror nok at jeg i ditt sted ville tatt kontakt med forhandleren du kjøpte bilen av – og lagt fram problemet. Er de seriøse, finner de et nyere hjulsett, for eksempel fra en annen bruktbil, og bytter. Det er i alle fall én løsning.

For det finnes løsninger her. Om det finnes vilje til å løse det, er ofte det slike saker stopper opp på.

Jeg får bare ønske deg lykke til med både dekkene og bilbyttet!

