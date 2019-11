Agna (47) måtte på sykehus under Farmen-innspilling – ble akutt lam i halve ansiktet

I innspurten av Farmen-innspillingen oppsto det uventet dramatikk på Lundereid gård.

Agna Hollekve (47) opplevde plutselig at hun ikke lenger kunne røre på, eller føle noe, i venstre halvdel av ansiktet.

– Jeg hadde ingen anelse om hva dette kunne komme av, så det var ekkelt, sier Agna til TV2.no og vedkjenner at hun ble litt skremt.

47-åringen forteller at hun varslet produksjonen om tilstanden, og at hun deretter ble fraktet til legevakt og videre til akuttmottaket på Skien sykehus i Telemark.

Uforklarlig utslett

Først da legene begynte å stille henne spørsmål om uforklarlige utslett, begynte det å gå opp for Agna hva som hadde skjedd.

– De spurte om jeg hadde hatt utslett som jeg ikke visste hva kom av, og da husket jeg plutselig at: «Ja, det hadde jeg!». Jeg oppdaget en ganske stor, rød ring rundt navlen i uke fem på Farmen, forteller Agna.

LAUVING: Jan Erik Brodahl (60) og Agna Hollekve (47) i full sving med lauving og rydding av krattskog. Foto: TV 2

47-åringen fikk påvist Borreliose som følge av flåttbitt. Agna mistenker at hun fikk flåttbittet da hun arbeidet med lauving, å rydde krattskog, som var en del av ukesoppdraget den uken.

Priser seg lykkelig for lammelse

Da hun til slutt fikk diagnosen falt alle brikkene på plass: Sogndølingen hadde i en periode kjent på flere sykdomstegn, uten å mistenke sykdom.

– Det begynte med nedsatt allmenntilstand og at jeg ikke kunne forstå hvorfor kreftene mine forsvant. Etter hvert fikk jeg også hodepine og smerter i nakken, men jeg trodde det var «hele greia», at kroppen sa ifra om at den var sliten, forteller Agna.

Fakta om Borreliose Borreliose er en sykdom som spres av flått og forårsakes av bakterien Borrelia burgdorferi.

Risikoen for å bli smittet etter et flåttbitt er liten, selv i områder hvor forekomsten av smitte har vært størst, herunder kystnære områder i Akershus, Agderfylkene, Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland, og Sør-Trøndelag.

Et av de tidligste og mest typiske symptomene på et flåttbitt med smitte er et rødt, ringformet utslett kalt Erythema Migrans, som danner seg rundt bittstedet 3 til 30 dager etter bittet og øker i størrelse for hver dag. Utslettet kan også være akkompagnert av influensaliknende symptomer som hodepine, feber og muskelsmerter.

Går infeksjonen ubehandlet over lengre tid, kan den spre seg til nervesystem og ledd, samt forårsake nummenhet og vansker med kraft og koordinasjon i deler av kroppen.

Noen få personer kan utvikle hjernehinnebetennelse som følge av ubehandlet borreliose.

Borreliose behandles med antibiotika, og ved tidlig behandling blir man mest sannsynlig helt frisk igjen.

Du kan forebygge flåttbitt ved å bruke lange bukser og dekke ankler godt, gå på stier og unngå høyt gress, lyng og kratt, samt bruke flått-/insektsmiddel før du går på tur.

Sjekk klær, hud og hår nøye etter ferdsel i i flått-områder. Sørg for å sjekke hele kroppen! Kilde: Helsenorge.no / Flåttsenteret.no

Hun forteller at hun også uken før ansiktslammelsen fikk legehjelp for å døyve hodepine og smertene i nakken. I dag priser hun seg derfor lykkelig for at infeksjonen gjorde utslag i ansiktet.

– Om ikke, så hadde jeg gått rundt uten å vite at jeg hadde det. For da jeg fikk paracet, så forsvant jo smertene. Jeg har nok vært heldig, forklarer Agna og legger til at hun følte seg godt ivaretatt av produksjonen og helsepersonell.

Returnerte til innspillingen

Presseansvarlig for Farmen i TV 2, Alex Iversen sier at alle som skulle være delaktig Farmen-innspillingen fikk beskjed om flått-risikoen i forkant.

– Både deltagere og crew ble informert om flått. De fikk vite hvordan man bør kle seg under skogsarbeid, og hvordan man skal sjekke seg for flåttbitt. Mygg- og flåttspray var alltid tilgjengelig på gården, både til deltagere og crew, sier Iversen.

Etter å ha vært innlagt i en dag og fått forskrevet en lengre antibiotikakur, valgte 47-åringen å returnere til innspillingen.