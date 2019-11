Mandag sendte Meteorologisk institutt ut farevarsel om vanskelige kjøreforhold grunnet overgang til mildvær og regn som fryser på Østlandet, i Telemark og i Agder.

– Nullføre og bil er ikke alltid like kjekt. Folk må være litt påpasselig. Ha vinterdekk og kjør etter forholdene, sa meteorolog Lillian Bergheim ved StormGeo til TV 2 tidligere mandag.

På Langhus har to biler kollidert mandag ettermiddag. To voksne og to barn er involvert, det er ikke meldt om personskade.

Operasjonsleder Svein Walle sier til TV 2 at det meldes om at det er glatt på stedet.

– Det er trafikale problemer og veien er foreløpig sperret, sier han.

– Dårlige kjøreforhold

Innlandet politidistrikt melder om flere trafikkulykker på kort tid mandag ettermiddag.

– Det er litt dårlige kjøreforhold rundt om kring, så det er nok en medvirkende faktor, sier operasjonsleder Dyre Antonsen i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Fv33 Østre Totenvei, ved Andersgård. Trafikkuhell. Litt trafikkale utfordringer på stedet. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) November 11, 2019

I Kongsvinger har en lastebil kjørt inn i en stolpe og på Lillehammer har en trailer kjørt inn i et hagegjerde. Det er ikke snakk om personskade i noen av tilfellene.

På FV33 Østre Totenveg har to personbiler kollidert front mot front. Personene er ute av kjøretøyene og operasjonsleder Dyre Antonsen sier til TV 2 at det ikke ser ut til at det er snakk om alvorlig personskade.

Vegtrafikksentralen melder om noe trafikale utfordringer på stedet.

Havnet på taket

Ved 15.30-tiden meldte Oslo politidistrikt om en bil som hadde snurret og ble liggende på taket.

To personer ble sjekket av ambulanse etter ulykken.

«Det er svært glatt på stedet og strøing er bestilt», skriver politiet på Twitter.

Også i Sandefjord har en bil havnet på taket som følge av glatte forhold mandag ettermiddag. Føreren av bilen ble kjørt til legevakt for sjekk etter ulykken.

«Det er veldig glatt på stedet», skriver Innlandet politidistrikt på Twitter.

Kl.1620. Vegårshei, FV 416 Eksjø. Melding om trafikkuhell mellom personbil og trailer. Foreløpig ingenting som tyder på personskade. Glatt veibane på stedet. — Politiet i Agder (@politiagder) November 11, 2019

Klokken 15.47 meldte politiet at en ny personbil har kjørt av veien i samme område. Det er ikke meldt om personskade.

Glatt veibane

Også i Agder meldes det om flere hendelser som følge av dårlige kjøreforhold mandag ettermiddag. På FV3750 i Birkenes er veien stengt som følge av en semitrailer som står fast p åstedet.

På FV416 har ved Vegårdshei meldes det om et trafikkuhell mellom en personbil og en trailer. Agder politidistrikt melder på Twitter at det er glatt veibane på stedet.