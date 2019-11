I 24 timer kjempet Harald (69) for livet – midt ute i Stillehavet

Harald Solfjeld er ikke som pensjonister flest. Da han pensjonerte seg i 2010, bestemte han seg for å legge ut på en jordomseiling, som skulle vare i syv og et halvt år.

Ettersom kona fortsatt jobbet, reiste han ofte alene på disse turene.

Selv om Harald minnes årene som svært fine og innholdsrike, havnet han også utfor en rekke ubehagelige opplevelser.

Ranet og bundet til masta

En dag i 2012 skulle Harald rengjøre båten. Uten at han merket det, slapp en slange seg ned fra et tre i Panema.

– Jeg så ikke slangen, så jeg sov tre døgn sammen med den på dekk, for det var så varmt. Hadde den bitt meg, hadde jeg levd i 20 minutter, forteller Harald til God morgen Norge.

Etter hvert fikk han slangen over bord. Han forteller at han ikke visste hvor farlig slangen var, før han var i land og kunne søke den opp.

JORDOMSEILING: I syv og et halvt år seilet Harald Solfjeld jorda rundt. Foto: Privat

Også i 2013 skjer det en hendelse som skulle sette en støkk i Harald.

På vei fra Buzios til Sao Luis i Brasil hører han en lyd i båten. Klokken er tre om morgenen og det er fremdeles mørkt. Idet han åpner øynene står det to maskerte menn i lugardøra. Den ene personen står med en kniv og den andre med en revolver.

– De sa de ville drepe meg, og de skjøt et hull i hyttetaket for å vise at revolveren var ekte, forteller han.

Harald beholder roen, og mennene binder han til masta under dekk. Flere ganger blir han truet på livet. De får med seg penger, mobiltelefoner, kniver og kameraer, før de drar videre med robåten de kom med.

Forliset i Stillehavet

Likevel var det ikke disse hendelsene som skulle sette en stopper for Harald.

69-åringen fra Tvedestrand var midt ute i Stillehavet, da han havnet i en kraftig storm i november i 2017. Ifølge han selv blåste det 55 knop og bølgene var åtte meter høye.

– Innimellom kom det en stor bølge, som feide båten ut av sjøen og jeg landet i neste bølgedal – med masta i sjøen, forteller han.

REDDET I SISTE LITEN: Etter 24 timer på den havarerte båten, måtte han ligge i vannet i 45 minutter før han ble reddet.

Den elektriske tavla havnet under vann og mistet all funksjon. Harald forteller at han løp fram og tilbake for å øse ut vannet, og heldigvis klarte han å få ut mer vann enn det som kom inn.

– En nødmelding gikk ut automatisk, da jeg hadde en nødsendepeiler på bøyen som lå langt under vann. Den sendte ut et nødsignal som ble oppfattet i New Zealand, sier han.

Et helikopter ble sendt ut for å plukke han opp, men på grunn av mye vind ble forsøket mislykket. Den nærmeste båten, som var en kontainerbåt som lå 15 timer unna, ble rutet om for å hente Harald. Men på grunn av dårlig vær, tok det dem 24 timer å komme til pensjonisten.