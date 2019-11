Fredag informerte landslaget om at kaptein Stefan Johansen hadde meldt forfall til EM-kvalikkampene mot Færøyene og Malta grunnet skade.

Lørdag spilte Johansen 90 minutter for Fulham mot Birmingham i Championship.

Landslagstrener Lars Lagerbäck gjør det imidlertid klart overfor TV 2 at det ikke er noen grunn til å reagere over det.

– For meg er det ikke noe oppstyr. Definitivt ikke. Stefan har et problem med kneet som skal behandles medisinsk. Han har kunnet spille selv med smerter, så skaden ville ikke forverret seg, men han trenger å få behandling og så hvile noen uker, så for meg er det (forfallet) ganske naturlig. Sist jeg snakket med Stefan visste han ikke at han skulle spille i helga, men jeg har full forståelse og respekt for at manageren bedømmer at det er best å la ham spille i den situasjonen de er i. Jeg har full forståelse for den beslutningen, sier Lagerbäck til TV 2.

– Du synes ikke det sender et tvilsomt signal når landslagskapteinen melder forfall når han kunne spilt?

– Nei, ser du langsiktig på Stefans situasjon, så er det viktigste både for ham og landslaget at han blir frisk. Han kan ikke spille på 100 prosent, han har smerter hele tida, så den eneste sjansen for å behandle skaden er nå. Jeg vil tro de gir ham et par sprøyter, og så må han hvile et par uker. Vi må ha forståelse for klubbsituasjonen, men på lang sikt er det bedre at vi har en frisk Stefan enn at han går rundt og sleper på en sånn skade over lengre tid, svarer Lagerbäck.

Landslagets fysioterapeut Thomas Ødegaard forklarte før helgen at det var enighet mellom alle partene om Johansens forfall.

– Forfallet er en felles avgjørelse mellom Johansen, landslaget og Fulham. Det er det beste for ham i denne perioden da han har slitt med et kne som trenger hvile. Det vil gagne Johansen, Fulham og landslaget i fremtiden, så dette er en avgjørelse alle er enig om, sa Ødegaard til TV 2.

Stefan Johansens agent, Tore Pedersen, bekreftet at Fulham-spilleren slet med smerter i kneet.

– Problem med et kne. Stått over flere kamper, skriver spillerens agent Tore Pedersen i en tekstmelding til TV 2.

Johansen var ute av Fulham-troppen første kampen etter forrige landslagspause, men har vært på banen i tre av de fire neste kampene.

Fulham vant for øvrig kampen 1-0 etter scoring av Aleksandar Mitrovic. London-laget ligger på sjetteplass i Englands nest øverste divisjon.