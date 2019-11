Mercedes var tidlig ute med ladbare hybrider i det norske markedet – og hadde stor suksess med det.

Med den ladbare SUV-en GLC som spydspiss, skaffet de seg historisk høye salgstall her hjemme. Men så ble det bråstopp takket være en betydelig omlegging på fabrikkene i Tyskland. Det norske Mercedes-salget falt dermed kraftig.

Men nå er det klart for ny offensiv. 2019 markerer starten på en kraftig, ladbar satsing fra Mercedes. Og interessant nok: Nå handler det ikke bare om hybrid i kombinasjon med bensinmotor. Nei, Mercedes ruller også ut dieselhybrider.

Slik markedssituasjonen er for dieselmotorer her hjemme, er det kanskje et litt merkelig valg. Men her skal vi huske at det norske bilmarkedet er forsvinnende lite i internasjonal sammenheng.

Ren dieselmotor

Et annet viktig aspekt her er det som lenge har vært et ankepunkt mot de ladbar bensinbilene. Mange av dem har hatt en stor (og dermed ganske tørst) bensinmotor. Når batteripakken etter noen mil er tom, betyr det i mange tilfeller langt høyere forbruk, enn om det hadde sittet en dieselmotor under panseret. I tillegg nyter man her godt av bunndraget en dieselmotor gir.

Først ut med dieselhybrid-løsningen er E-Klasse, C-Klasse og SUV-en GLE. For de to første er det snakk om både sedan og stasjonsvogn.

C-Klasse stasjonsvogn er en modell som absolutt bør ha potensiale for å bite fra seg nå. Under panseret her finner vi Mercedes sin 2-liters dieselmotor, som er en av de reneste på markedet i dag. Den er blant annet målt til å slippe ut null milligram NOX per kilometer.

Utvendig snakker vi helt klart familiebilklassen. Men det er en grunn til at mange sannsynligvis blir å se med takboks...

Kommer ikke med 4x4

Denne kombineres med en elmotor som yter 90 kW og 440 Nm fra start. Resultatet er en skikkelig kraftpakke. Her snakker vi 306 hk og hele 700 Nm. Det er like brutalt som dreiemoment i toppmodellen AMG C 63 S!

Disse kreftene gir også et herlig kraftoverskudd. Det er som å kjøre en betydelig større dieselmotor, det voldsomme dreiemomentet gjør at du virkelig må holde deg i skinnet under for eksempel forbikjøringer. Før du vet ordet av det, er du oppe i hastigheter som betyr både førerkortbeslag og lang tid bak lås og slå. Denne motoriseringen må være fantastisk morsom på Autobahn!

Vi fikk vårt førsteinntrykk av den ladbare C-klassen midt i et snøfall på Østlandet. Da merker vi også at noen nok vil kunne savne 4x4. Det får du ikke i denne utgaven, her er det bakhjulstrekk som gjelder. Men det skal anføres at Mercedes har dyttet inn mye elektronikk som bidrar til best mulig fremkommelighet. Det merkes også at den elektriske drivlinjen og batteripakken gir mange ekstra kilo langt nede i bilen, det er naturligvis bra for tyngdepunktet – og komforten.

de på bakluka betyr at dette er en splitter nye bil med dieselmotor!

Lader fort

C-Klasse er en ekte milsluker. På landevei og motorvei oppleves den som en bil en klasse over. Den er stabil, trygg og forutsigbar. På svingete småveier merkes det at den er tung, men Mercedes har gitt den god styrefølelse.

0-100 km/t går for øvrig på 5,7 sekunder. Men tross heftige ytelser, er offisielt forbruk kun 0,14 – 0,16 liter per mil. Som vanlig for ladbare hybrider: Det betinger at du har mest småkjøring og at du er veldig flink til å lade.

Ved hjelp av en ny vannavkjølt ombordlader er også ladekapasiteten økt fra 3,6 kW til 7,4 kW, som gjør at batteriet lades fra 10 til 100 prosent på cirka 1,5 timer fra en ladeboks, og rundt fem timer fra vanlig strømuttak.

53 kilometer på strøm

Hva så med rekkevidden? Batteripakken er på solide 13,5 kWt. Uten sammenligning for øvrig: Elbil-pionéeren Mitsubishi i-MiEV har ikke mye mer å skilte med, her er batteripakken på 16 kWt.

C-klasse stasjonsvogn har en offisiell, elektrisk rekkevidde på 53 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Sedan-utgaven er oppgitt til å klare 55 kilometer.

Vårt førsteinntrykk er at dette er realistisk. Det krever at du kjører defensivt og planlegger fremover, uten at du må drive ekstrem sparekjøring. Men går du bananas i ethvert lyskryss og gjerne vil ha ut maks av drivlinjen hver gang muligheten byr seg – ja, da blir naturligvis tallet et helt annet.

Høy premiumfaktor i interiøret, her har Mercedes virkelig ting på stell.

Et bra sted å være

Som før kan du velge mellom ulike kjøremodi. Hybrid kombinerer diesel og elkraft, mens E-mode gir 100 prosent elektrisk fremdrift.

Både sedanen C 300 de og stasjonsvognen C 300 de T er basert på oppgraderte C-Klasse. Det betyr ifølge Mercedes 6.500 nye deler, blant annet nytt og digitalt førermiljø og et mer aggressivt design.

Innvendig er dette virkelig et bra sted å være. Her har Mercedes løftet alle modellene sine kraftig de siste årene. Vi skal ikke så veldig mange år tilbake i tid før C-klasse kunne være ganske kjip innvendig, særlig i de mer rimelige utgavene. Slik er det ikke lenger. Her er kvalitetsfølelsen høy, med fine materialer. God støydemping understreker også premiumfølelsen.

AMG-pakke er med på å tøffe opp designet med mange fine detaljer.

Starter på 499.900 kroner

Her spiller det også inn av den ladbare hybriden er godt utstyrt fra standardnivå. Vi snakker blant annet Avantgarde eksteriør, LED High Performance-lys, 9-trinns automatgir, ryggekamera, elektrisk bakluke og forvarming/-kjøling inkludert i prisen som starter på 499.900 kroner.

Som vanlig for en Mercedes, blir sluttsummen høyere. Importøren forventer at kundene vil legge på ekstrautstyr for mellom 60.000 og 90.000 kroner her. Den svært godt utstyrte testbilen klokker for øvrig inn til solide 657.180. Den har også en god del ting du ikke MÅ ha i denne bilen.

Denne forhøyningen i bagasjerommet sladrer om at Mercedes har tillatt seg en snarvei underveis i utviklingen av bilen.

Ikke noen plassmester

På ett område merkes det at Mercedes har måttet ta en innersving for å få inn hybridløsningen. Det oppdager du med en gang du åpner bakluken. Den elektriske drivlinjen stjeler nemlig bagasjeromsplass. Der ikke-ladbare C-Klasse stasjonsvogn rommer 460 liter, er det her redusert til 315 liter. Da snakker vi ikke noen plassmester.

Mercedes' egne tall viser at du har 475 liter til rådighet hvis du stabler opp til taket bak. Det har mange av oss erfaring med å gjøre i stasjonsvogner, og det hjelper naturligvis på. Men har du store plassbehov, blir nok dette fort litt snaut.

Med startpris på en halv million og et kraftverk av en drivlinje, er dette mye bil for pengene. Det eneste vi savner er 4x4, og kanskje litt mer bagasjeplass.

Visste du at: Den første hybriden fra Daimler kom i 1907. Mercedes Mixte ble utviklet i Østerrike av Ferdinand Porsche, som den gang jobbet som sjefingeniør i Daimler.

Mercedes har 15 ladbare alternativer i alle segmenter, et tall som øker til over 20 neste år.

Ladbare C-Klasse tilbys i fem ulike varianter. Både bensin og diesel er tilgjengelig, i tillegg leveres C 300 e sedan med 4MATIC firehjulsdrift.

Dette er de tekniske dataene for C-Klasse dieselhybrid.

