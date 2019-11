Bare de mistenkte ble avhørt i Christians (25) sak: – Ville neppe skjedd i en annen straffesak

Kun fire prosent av sakene til Spesialenheten for politisaker ender med en reaksjon, i form av forelegg, tiltale eller påtaleunnlatelse.

48 prosent av sakene blir henlagt uten etterforskning.

– Det er veldig kritikkverdig, mener Heidi Mauno Sletten.

Hennes sønn tok livet av seg etter en feilaktig arrestasjon, og de fikk sist uke svar på sin sak hos spesialenheten - den var henlagt.

I Mauno Slettens sak er det kun de mistenkte i saken som har blitt avhørt under etteforskningen av saken. Det er de mistenktes forklaringer som har gitt Spesialenheten grunnlag for å henlegge saken.

Dette får moren til å reagere kraftig. Hun mener både foreldrene, voldsofferet i saken som ifølge politiet skal ha pekt ut sønnen som en voldsutøver, samt vitner burde vært avhørt, for å kaste lys over flere sider av saken.

FORELDRE: Geir Åge Sletten og Heidi Mauno Sletten i Hammerfest. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

– Det er greit om det ikke har skjedd noe straffbart, men jeg skulle gjerne ønske jeg satt igjen med følelsen av at det faktisk er gjort en seriøs jobb med dette. Det føler jeg ikke nå, sier hun.

Mange saker inn

I 2018 ble det meldt inn 1266 saker til Spesialenheten.

En del av sakene meldes inn automatisk ut fra karakteren til hendelsen, mens andre anmeldes, enten av politidistriktene eller av enkeltpersoner.

I 48 prosent av sakene som kom inn i fjor, ble det aldri startet etterforskning.

– For 48 prosent av sakene fant Spesialenheten at det ikke var rimelig grunn til å starte etterforsking, sier Liv Øyen, fungerende leder for Spesialenheten for politisaker til TV 2.

Hun sier kravene for en reaksjon for sakene til spesialenheten er like høye som i andre straffesaker.

Kritisk

Professor Petter Gottschalk ved Handelshøgskolen BI har forsket på spesialenheten.

Han er kritisk til flere aspekter ved enheten.

– Denne saken ble henlagt etter at de to mistenkte hadde forklart seg. Det hadde man neppe funnet tilstrekkelig i en annen straffesak. Ved påfølgende dødsfall bør Spesialenheten undersøke forløpet svært grundig, sier han til TV 2.

Spesialenheten ligger under justis -og beredskapsdepartementet, og ikke politidirektoratet. Øyen i Spesialenheten mener derfor det ikke er noen nære koplinger mellom etatene.

– Jeg mener det er alt for tette koplinger. Politifolk blir ansatt i spesialenheten, og folk i spesialenheten blir ansatt i politiet, sier Gottschalk.

Fire prosent

Av de 1266 sakene som havnet på Spesialenhetens bord i 2018, endte 55 saker, altså fire prosent, med å få en reaksjon.