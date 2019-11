– Å, nei! En ripe i lakken!

Du kjenner sikkert følelsen, eller kan tenke deg til den. Når du får en ripe på en ellers skinnende og fin bil.

For det første er det innmari kjipt. Ofte kommer det av et øyeblikks uoppmerksomhet. At man rygger borti noe, eller feilberegner litt, eller at søylene i et parkeringshus står litt for tett og man skraper borti. Kildene til riper er mange og irritasjonen og frustrasjonen er stor.

For det andre er det dyrt. Kjempedyrt til og med, om man må lakkere en skjerm, støtfanger eller en dør. Tusenlappene regelrett flyr ... Og man må kanskje klare seg uten bil i noen dager. Ikke ideelt det heller i hektisk hverdag.

Mange ganger er det heller ikke lønnsomt å bruke forsikringen.

Men må det være så vanskelig?

Broom-Benny og Arnulf "Høggen" Paulsen er klare for å teste ripefjernere.

Det finnes billigere alternativer

Nei da. Det behøver det slett ikke. I alle fall ikke om vi skal tro reklamen. Det finnes nemlig en god del produkter som skal kunne hjelpe deg med nettopp ripene i lakken. Prisen er bare noen få hundrelapper og du fikser det enkelt selv.

Dette måtte vi teste. Sammen med TV 2 Hjelper deg, dro vi til Hunndalen rett utenfor Gjøvik for å finne kompetanse. Nemlig ingen ringere enn Arnulf "Høgger`n" Paulsen, fra Vazelina Biliopphøggers, sammen med vår egen bilekspert Benny Christensen.

Dette er de ulike produktene vi testet. Vi kan allerede nå røpe at ikke alle fungerte like bra.

Vi tester

For på Vazelina Bilopphuggeri er det flust med biler som har nettopp riper i lakken. Med oss i bagasjen hadde vi en god bunke ulike produkter som skulle kunne fjerne nettopp disse ripene.

Er det for godt til å være sant? Eller kan disse rett og slett fikse ripene som ellers ville kostet deg tusenvis av kroner?

Se selv i videovinduet øverst i denne artikkelen:

