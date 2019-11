I demonstrasjonene mandag morgen ble en 21 år gammel demonstrant skutt i magen. Politiet avfyrte ytterligere to skudd, som ikke traff noen mennesker, melder CNN.

Hendelsen ble livestreamet på Facebook.

Politiet sier på en pressekonferanse at demonstranten er operert ferdig, og at han ikke er livstruende skadd.

Videre sier de at de etterforsker saken, men at det skjedde i «lynets hastighet.»

Volden eskalerer

De bygde barrikader, kastet mursteiner og sperret flere veier. I en uttalelse i morges sa politiet at de fortsatte å rydde barrikader.

En mann som konfronterte en gruppe demonstranter, ble dynket i brennbar væske og satt fyr på. Det er uvisst hvor lenge mannen sto i flammer.

Mannen pådro seg brannskader på hele kroppen og er innlagt på sykehuset med kritiske skader.

Senere på dagen skal en politimann har kjørt inn i en folkemengde på en motorsykkel, tilsynelatende i et forsøk på å skade demonstranter. En talsperson for politiet sier at mannen har blitt fjernet fra alle plikter og er permitert med umiddelbar virkning.

Han legger til at de tar saken på alvor, og etterforsker hendelsen.

266 arrestert

På politiets pressekonferanse opplyser de om at de har pågrepet 266 mennesker mandag.

Tiltalene inkluderer besittelse av våpen, angrep av politifolk, brudd på ansiktsmaske-forbud og drapsforsøk. De arresterte er fra 11 til 74 år gamle.

LEDER: Hong Kongs leder Carrie Lam på pressekonferansen mandag. Foto: Dale De La Rey

Hong Kongs leder, Carrie Lam, sa på en pressekonferanse mandag at de har nådd et punkt hvor det er ingen vei tilbake.

– Hvis demonstrantene ønsker ved å eskalere volden å øke presset for å tilfredsstille demonstrantenes krav, gjør jeg det klart at det ikke vil fungere, sier Lam.

Ifølge Lam er 60 personer skadet i løpet av dagen.

– Vi stiller spørsmål ved om det er trygt å bo i denne byen, sier hun.

Fortsettelse følger

Demonstrantene startet klokken syv mandags morgen, og nå har det endelig roet seg. Hong Kong ligger syv timer foran norsk tid. Nå deler de brosjyrer over sosiale medier hvor de planlegger nye protester tirsdag morgen.

Den ene av plakatene ber demonstrantene begynne å forstyrre gjennomreise allerede klokken halv syv lokal tid.

«Husk å våkne opp tidligere hvis du virkelig liker å gå på jobb», lyder en av plakatene.