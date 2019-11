MG hadde opprinnelig planer om lansering av elbilen ZS EV i Norge i oktober. Det ble det ikke noe av.

Deretter kunngjorde MG at de ville komme til Norge i løpet av november, og at de nærmet seg en partnerskapsavtale om distribusjon med danske Nic. Christiansen Group.

Sistnevnte er for øvrig i dag importør av Jaguar Land Rover til Norge.

Men slik skulle det heller ikke gå. I forrige uke kom nyheten om at det ikke ble noen avtale mellom de to selskapene. Dermed må MG tenke nytt.

Norge vil være viktigste marked

Bransje-nettstedet BilNytt.no skriver nå at MG er i kontakt med flere potensielle samarbeidspartnere, og at det haster for dem å få på plass en av dem.

– Vi er dessverre forsinket i Norge, men håper å få i stand en avtale enten mot slutten av november eller tidlig i desember. Vi håper å kunne være operative i Norge så raskt som mulig. Norge vil være vårt viktigste marked, sier salgs- og markedssjef Frank Meijer i SAIC Motor Europe, som eier MG, til BilNytt.

BilNytt erfarer også at flere norske aktører med eget forhandlernett er i samtaler med MG og SAIC. Over 100 norske kunder skal ha registrert seg for å prøvekjøre den nye elbilen fra MG.

Den klassiske bilen sto lagret i 41 år

MG ZS er en crossover i nedre del av familiebil-klassen.

1.000 biler på lager

– Vi har allerede solgt 300 biler i Nederland. Der har vi to «brand stores» hvor kundene kan prøvekjøre bilene. Det er også mulig å kjøpe bilene ved disse lokasjonene, men kundene går gjennom samme prosess som hvis de handler bilene via hjemmesiden, sier Meijer, til BilNytt.

Han ser for seg at MG vil starte med en såkalt brand store i Oslo. Så er planen å gå videre flere av landets større byer.

MG skal ha 1.000 biler på lager i Nederland. Ifølge Meijer vil «flere tusen» biler komme neste kvartal. Med andre ord ligger det ikke an til leveringsproblemer her, når MG har funnet en løsning på distribusjonen.

MG ZT: Her snakker vi virkelig sjelden bruktbil

Slik ser det ut innvendig. I Norge vil bilene naturligvis ha rattet på den andre siden.

Har det travelt

BilNytts sjefredaktør Atle Tuverud har fulgt utviklingen rundt MGs Norges-lansering tett. Han legger ikke skjul på at han synes prosessen så langt har vært ganske spesiell:

Sjefredaktør Atle Falch Tuverud i BilNytt regner med at MG lander en partner i Norge om ikke altfor lenge.

– Vi er ikke akkurat vant til at aktører i denne bransjen går ut og offentliggjør hvem de forhandler med, før de har inngått konkrete avtaler. Det blir naturligvis en kjedelig situasjon når det ikke blir noe av det likevel. Det forteller også mye om at MG har det travelt her.

– Men tror du på at det vil gå i orden nå?

– Slik jeg kjenner markedet, vil jeg si det er sannsynlig at MG finner en samarbeidspartner og kommer i gang. Det vil også overraske meg om ikke den kommende partneren har eget forhandlernettverk selv. Nic Christiansen måtte kaste kortene fordi de ikke fikk til en lønnsom business case med en tredjepart som utleverings- og servicepartner i Norge.

– Her er det naturligvis også et poeng å lansere før det har gått altfor mye tid. En rekke nye og attraktive elbilmodeller er på gang. MG er ikke lenger veldig tidlig ute. Og jo lenger de venter, jo tøffere blir konkurransen, sier Tuverud som også peker på at flere andre kinesiske elbiler nå er på vei til Norge.

LES MER: Her får vi kjøre MG ZS EV for første gang

Se video av MGs første elbil under: