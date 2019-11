Det er uvant for mange å se Rasmus Ahlholm i gult og blått, men Vålerengas poengkonge er glad han forlot Oslo Øst til fordel for Storhamar.

– Jeg er veldig fornøyd med valget og hvordan det har utviklet seg. Det skal bli kult å stå på denne siden i morgen, sier 29-åringen.

Ahlholm tronet øverst på poengstatistikken med 34 mål og 47 assist for Vålerenga forrige sesong, men var misfornøyd og ønsket seg bort. I sommer lot de ham gå.

Flere tippet at svensken skulle utenlands, men for drøyt to uker siden signerte han for erkerivalen Storhamar. Det har ikke falt i god jord hos gamle kolleger.

– Det var bare overraskende hele situasjonen. Også at han gikk til en annen norsk klubb. Det er ganske pinlig egentlig, sier Vålerengas Martin Røymark.

– Åpenbart var det pengene som styrte. Det er tråkig hvordan det ble, men man får gratulere han med en fin kontrakt der oppe, sier Tobias Lindström.

– Er du ironisk nå?

– Det kan du tolke som du vil, gliser Lindström.

Derfor gikk han

Men Ahlholm peker nå på flere grunner til at han ønsket seg bort fra Vålerenga.

– Det er en helhetsvurdering med fasiliteter, vinnermentalitet og sånn. Jeg synes ikke Vålerenga stod for det de sier i media og sånt, men det synes jeg Storhamar viser når de nå henter inn to importer på en uke. Det er stor forskjell.

Jeg synes vi ser veldig sterke ut nå. Vi har fire tunge rekker som pumper på og produserer. Det er stor forskjell sammenliknet med de tre sesongene jeg hadde i Vålerenga.

Forberedt på bank

På tirsdag møter han gamleklubben til duell. Det kommer til å merkes.

– Jeg tenker jeg tar det på isen i morgen, jeg. Så kan han få kjenne litt ekstra på det, sier Vålerenga-spiller Jonas Oppøyen.

– Jeg er alltid forberedt på å spille kamp, så det er bra de skal gå rundt å fokusere på det. Da tror jeg det er store muligheter for å vinne, kontrer Ahlholm.

Se kampen direkte på TV 2 Sport og TV 2 Sumo tirsdag kl. 18.55.