Mona (39) inviterte fremmede til julefeiring – nå vil hun ha nye gjester

Hundrevis av nordmenn har de siste årene satt inn annonser på Finn og andre sosiale medier hvor de tilbyr seg å hjelpe andre til jul.

Mona Raaen åpnet hjemmet sitt på julaften i fjor: Gjestene har hun fortsatt kontakt med. Nå vil hun gjenta suksessen.

– Terskelen for å vise at man trenger hjelp er nok ofte høy. Mange er ensomme og mange kvier seg for å ha råd til julemiddag og gaver. Dette er grunnen til at man bør bry seg litt ekstra i jula, forteller Raaen.

En hjelpende hånd

Mona Raaen er alenemor og driver en gård på utsiden av Trondheim. I fjor feiret hun sin første jul uten barna og benyttet anledningen til å invitere tre fremmede familier til julefeiring.

– Jeg inviterte på julefeiring for første gang i fjor, siden barna ikke skulle være her. Feiringen ble utrolig fin og jeg har kontakt med alle gjestene enda, forteller hun.

Raaen tror at flere enn man tenker har bruk for en hjelpende hånd i juletiden. Hun forteller at én eller flere ekstra gjester ikke trenger å bety mer stress.

– Hvis man føler at det er stress å invitere nye mennesker, må man huske at de fleste gladelig hjelper til: La dem ta del i tradisjonene og forberedelsene, sier hun.

Ønsket ikke feire jul alene

En av dem som besøkte Raaen under fjorårets julefeiring er Tonje Naustdal.

– Jeg er alene med tre barn, og kjæresten min hadde ikke anledning til å være med oss til jul. Vi er vant til å være mange på julaften og resten av familien bor i sør, forteller hun.

Tilfeldigvis kom hun over et innlegg på Facebook, og derifra var ikke veien lang til en julefeiring med langt flere mennesker.

– Det var helt tilfeldig at jeg kom over annonsen. Den ble delt på Facebook, også tok jeg kontakt med Mona og snakket med henne. Plutselig hadde vi et sted å være på julaften, forteller Naustdal.

Kristoffer på elleve, og tvillingene Karoline og Markus på sju, var strålende fornøyd med julefeiringen.

– Feiringen ble utrolig fin. Etter denne kvelden gikk ungene ut fra at nå skulle vi feire jul der hvert år, ler hun.

MANGE MENNESKER: Det var fullt hus til jul i fjor. Broren og faren til Mona Raaen, samt tre fremmede familier var på besøk. Foto: Privat

– Tror dessverre terskelen er høy

Naustdal forteller at hun ikke hadde noe problem med å ta kontakt gjennom annonsen, men hun har forståelse for at mange føler dette er vanskelig.

– Jeg synes ikke det var vanskelig å ta kontakt i det hele tatt. Jeg tok ikke kontakt fordi det var et økonomisk behov, hvis det hadde vært det tror jeg dessverre terskelen hadde vært høyere, sier hun.