– Ikke føkk med utdanningen vår, lød det takstfast gjennom Moldes gater i dag.

Budskapet til politikerne i Møre og Romsdal var svært tydelig etter at det er forslag om dramatiske kutt i utdanningstilbudet i fylket.

– Det er latterilig at det går ut over ungdommene og at de ikke har disponert pengene godt nok. Det går ut over vår utdanning som er det viktigste vi har, sier Anna Marta Kleven - elev ved danselinja på Atlanten videregående skole i Kristiansund.

Rammer hardt

I likhet med 400 andre elever fra hele fylket, skulket hun i dag skolen for å vise sin tydelige misnøye med kuttforslaget. Fylkesrådmannen skal spare 112 milioner kroner og dette vil ramme den videregående utdanninga hardt.

– Ikke kødd med framtida vår. Nå blir kunstlinjene i fylket foreslått slått sammen og sentralisert. Yrkesfag blir lagt ned. Dette er helt håpløst, sier Amalie Løwe som studerer på Molde videregående skole.

Utenfor fylkeshuset ble demonstrantene blant annet møtt av fylkesordfører Tove Lise Torve (Ap).

TYDELIG BLIKK: Elevrådsleder Marie Selbervik i samtale med fylkesordfører Tove Lise Torve. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Klar tale fra elevene! Jeg er glad de bruker retten til å si i fra, men kuttene er dessverre nødvendig, er svaret fra fylkesordføreren til elevene.

Klandrer dyr vei

Elevene mener at det er vedtaket om å bygge Nordøyvegen - fastlandsforbindelse til 2700 innbyggere på øyene i Nye Ålesund kommune - som er hovedårsaken til budsjettkuttet. Veien er foreløpig kostnadsberegnet til 5 milliarder kroner.

LANDBRUKSKUTT: Elevene ved landbruksskolen på Gjermundnes i Vestnes kommune frykter også rasering av det eneste grønne linja i Møre og Romsdal. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Nordøyvegen er en del av bildet. Det er ingen som ønsker kutt, men vi som politikere må ta ansvar og sy sammen gode tilbud ut fra den økonomien vi har. Kutt i utdanning smerter alle, innrømmer lederen i utdanningsutvalget, Per Ivar Lied (Sp).

Fylkesordføreren mener årsaken til den økonomiske knipa ikke skyldes Nordøyvegen, men her er mange fylkespolitikere rykende uenige.

– Forstår du ikke at politikerne må kutte?

– Jeg forstår at de må kutte, men det er alltid feil å kutte utdanning. Prioritere ungdommen og utdanning, er beskjeden fra elevene. Hør hva vi har å si. Nå kan vi ende opp med sentralisering, færre klasser og det faktum at ungdommen ikke får velge den utdanningsveien de ønsker, sier elevrådsleder Marie Selbervik ved Fagerlia videregående skole i Ålesund.