Det lover likevel flere sprayer tilsatt det kjemiske signalstoffet feromoner.

Mange dyrearter bruker feromoner for å tiltrekke seg en partner, blant annet griser. Helsekontrollen ville finne ut om feromoner på flaske også kan fungere på oss mennesker.

Sex appeal på flaske

Sammen med influenser Martine Halvorsen og YouTuber Ole-Aleksander Wold Lien har Helsekontrollen testet to forskjellige feromonsprayer. Begge lover å øke den sensuelle tiltrekningskraften til det motsatte kjønn, og selges i norske nettbutikker.

Sprayen Touché Pheromones selges hos nettbutikken Sinful.no og Eye of Love selges hos Coolstuff.no.

KJEMIKER: Alexander Sandtorv er professor i organisk kjemi ved Universitetet i Oslo. Foto: Emil W. Breistein

Eye of Love sparer ikke på kruttet når de hevder at «det er vitenskapelig bevist at feromoner sender ut positive signaler, slik at andre vil se deg som mer åpen, attraktiv, karismatisk og enkel å snakke med».

Forskningen ikke så sikker

– Foreløpig finnes det ingen forskning som kan fastslå at menneskelige feromoner finnes, sier professor i organisk kjemi, Alexander Sandtorv ved Universitetet i Oslo.

Ifølge Sandtorv vet man ennå ikke om mennesker kan oppfatte feromoner slik som flere dyr kan, og i alle fall ikke om feromoner kan trigge sexlysten vår.

– Hvis det produsentene lover er sant, ville vi kunne manipulere andre til å bli tiltrukket av oss kun ved hjelp av et kjemisk stoff, sier han.

SEXLYST PÅ SPRAY: Eye of Love og Touché Pheromones.

Feromonspray uten feromoner

Ole-Alexander Wold Lien og Martine Halvorsen testet sprayene i én uke, uten at kjærestene visste det. Målet var å se om de ble mer tiltrekkende for partnerne.

– Jeg har faktisk følt meg ekstra bra, forteller Halvorsen.

Kjæresten merket likevel ingenting.

Og det skal også godt gjøres med sprayen Touché Pheromones, for Sandtorv kan avsløre at sprayen ikke inneholder ett eneste feromon.

– Her har nok ikke produsenten vært helt redelig. Dette er bare en helt vanlig parfyme, forteller kjemikeren.

Etter at Helsekontrollen tok kontakt, har nettbutikken Sinful besluttet å stoppe salget av sprayen.

Grisedeilig spray

Sprayen Eye of Love inneholder et feromon kalt androstenol, akkurat det samme stoffet som griser skiller ut for å tiltrekke seg en partner.

Nettbutikken Coolstuff.no som selger sprayen Eye of Love fortsetter salget, men sier at de vil se nærmere på forskningen om feromoner hos mennesker, og oppdatere informasjonen til kundene sine.