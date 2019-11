Utvalget av elbiler har økt kraftig de siste årene. Men fortsatt mangler det totalt et elektrisk alternativ i bilklassen nordmenn har sverget til i flere tiår: Nemlig stasjonsvogn.

Hvis du vil ha femdørs kombi, crossover, SUV eller sedan, er det ikke noe problem å finne alternativer. God, gammeldags stasjonsvogn derimot...

Men nå skjer det ting her også. Ikke helt overraskende er det Volkswagen som står bak. De gjør seg nå klare til å ha premiere på sin elektriske stasjonsvogn som så langt er en konseptbil og heter ID. SPACE VIZZION.

Rekkevidde på 590 kilometer

Debuten skjer på den store bilutstillingen i Los Angeles og datoen er 19. november. Der er forresten vi i Broom også til stede, vi skal naturligvis rapportere hjem fra dette.

Produksjonen av VW ID.3 er nå i gang i Tyskland. Foto: Scanpix.

VW presenterer den selv som "en elbil for en ny æra, en ny tenking og en ny mobilitet".

Bilen skal også kombinere de aerodynamiske egenskapene til en Gran Turismo med rommeligheten til en SUV.

Volkswagen går allerede nå ut med den estimerte rekkevidden, den er gode nyheter for norske kunder som liker å kjøre langt: Opptil 590 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden.

Sannsynligvis vil bilen også bli å få med mindre batteripakke, dermed også kortere rekkevidde.

Slik ser interiøret ut i skissene VW har sendt ut, vi tipper produksjonsklar bil ikke blir veldig langt unna dette.

Overskudd fra eplejuice-produksjon

SPACE VIZZION er ikke overraskende basert på Volkswagens modulære elektriske plattform, kalt MEB. Den skal gi lang rekkevidde og dynamiske kjøreegenskaper, samtidig som VW lover høy grad av digital nettverkstilkobling.

Designet er spesielt karakteristisk i fronten og takseksjonen, med åpninger for luftstrømmen som gir en optimal aerodynamikk. Sammen med effektiviteten til drivlinjen er det viktig for rekkevidden.

Innvendig er det heldigitalisert cockpit. Materialbruken er gjennomført basert på bærekraftige råstoff, slik som kunstig skinn der en del er basert på overskudd fra produksjon av eplejuice.

Stor stasjonsvogn med lang rekkevidde: Det bør kunne slå an i det norske markedet.

Nummer syv i rekken

SPACE VIZZION er så langt en studie, men ingen fremtidsdrøm. Produksjonsutgaven vil bli lansert i 2021, og bilen vil komme i forskjellige utgaver for Nord-Amerika, Europa og Kina.

Dette er for øvrig bil syv i rekken av nye ID-modeller, som ikke bare har drivlinje og plattform til felles. De viser også at VW har sans for store bokstaver når de skal navngi bilen i denne familien.

Her er alle: ID. SPACE VIZZION, ID.3, ID. CROZZ, ID. BUZZ, ID. VIZZION, ID. BUGGY og ID. ROOMZZ.

