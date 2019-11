I den åttende uken på Lundereid gård møtte Marte Flobergseter (22) til sin tredje tvekamp på Farmen.

Til tross for at hun tidligere har gått seirende ut fra kunnskaps- og melkespannkonkurranse, mot henholdsvis Vivian Kvarven (47) og Ingebjørg Monique Haram (31), valgte 22-åringen fra Lesjaskog en helt annen gren denne gangen.

Andrekjempen valgte å møte Agna Hollekve (47) i bommen, og etter en fysisk utfordrende kamp, var oppholdet på Lundereid over for Marte.

– Valgte feil gren

I et intervju med TV 2 like etter tvekampen forteller 22-åringen at hun angrer på valg av gren.

– Jeg valgte feil gren. Jeg tror jeg kunne tatt henne lett i melkespann, konstaterer hun.

Samtidig sier hun at det var en vesentlig årsak til at hun styrte unna melkespann denne uken.

BOM: Agna Hollekve og Marte Flobergseter kjemper om kampen for tilværelsen. Foto: Birgitte T. Kristiansen / TV 2

– Jeg har kjent det litt i hender og skuldre i det siste. Det har vært mye tungt arbeid denne uken, så da tenkte jeg at det var bedre med en gren som gikk mer på fotarbeidet, men den gikk på armer denne her også, gitt, forklarer hun.



– Hva tenker du om at du har blitt valgt som kjempe hele tre ganger?

– Folk vil tydeligvis ha meg ut. Det må være en grunn til det. Så det er litt spesielt, det er det, sier Marte.

Fikk drømmen knust

Hun sier til TV 2 at hun velger å tro at det er fordi hun blir sett på som en tøff konkurrent inne på gården.

– Det er enten det, eller så misliker de meg sterkt, så jeg håper at det er fordi jeg er en konkurrent.

Før hun gikk inn på gården, kunne Marte fortelle at hun har vært en ivrig Farmen-seer i mange år, og at det å være med som deltaker lenge hadde vært en stor drøm. Derfor reagerte hun også med gråt da hun trodde eventyret var over.

– Drømmen ble knust og jeg ble knust, sier Marte kontant.

Glad for ny sjanse

Dermed ble gleden over å ha fått en ny sjanse inne på Torpet desto større.

– Det er helt ubeskrivelig! Jeg hadde jo tenkt tanken at det kanskje kunne skje, men det er ubeskrivelig. Det er ikke annet å si, sier hun.

22-åringen er fast bestemt på å gjøre sitt ytterste for å komme inn igjen på Farmen-gården, men har ikke lagt noen spesifikk slagplan for å gå seirende ut av Torpet.

– Jeg er ikke så god på slike taktikkgreier, egentlig. Jeg er her som meg selv og må bare prøve å kjempe meg inn på redelig vis, avslutter hun.

