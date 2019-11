Supertravhesten var én millimeter unna døden

– Det var veldig trist å få en sånn beskjed. Vi bare håpet at det skulle gå bra med hesten. Det var veldig alvorlig så det var flaks at det gikk som det gjorde da det først skulle skje. Det var veldig synd for hesten var i veldig god form før dette skjedde, sier Andersen til TV 2.

Var i sitt livs form

Både trener og eier forteller at Hickothepooh var i sitt livs form da han skadet seg og at de hadde store forventninger til resten av sesongen. Men resultater var ikke det de først tenkte på under alvoret i sommer.

– Han er nesten som familie, sier Tijunelis.

Tijunelis er glad for at vennen hans er frisk igjen og håper de gode prestasjonene kan fortsette når han får trent litt mer.

MER TID SAMMEN: Eier Ernestas Tijunelis er glad for at Hickothepooh klarte seg og håper han vil finne tilbake til gammel storform. FOTO: Erik Monrad-Hansen

– Jeg er medeier og har trent ham fra han var ett år gammel og gjort mye jobb med ham. Det er jo en drøm når du jobber med hester, at en blir så god. Også når du eier en del av hesten i tillegg, er det helt fantastisk, forteller han.

– Var du redd for at drømmen skulle knuse da han skadet seg?

– Ja.

– Tror du han kan komme tilbake til det nivået han var på før skaden?

– Ja, det tror jeg, men ikke i år. I år må vi bare sørge for at han får noen gode opplevelser. Han trenger en vinter til med trening, sier Tijunelis.

Også treneren er lettet over at det gikk bra til slutt.

– Han har vært i den ypperste eliten de siste par årene og det er viktig at han er tilbake. Det er veldig morsomt å kunne reise litt og konkurrere når vi holder på med dette – det er jo det vi drømmer om. Særlig for Ernestas som eier halvparten av hesten selv. Det er jo som han sier; det blir et familiemedlem og da er det viktig at de er friske og raske, sier Andersen.

Har slitt med angst etter skaden

Såret har grodd og arret synes nesten ikke lenger. Hickothepooh er i full trening igjen og på god vei for å nå tilbake til nivået han var på, men den dramatiske hendelsen har likevel satt noen spor.

– Han slet litt med angst til å begynne med og har fortsatt litt problemer med det når han skal inn i transporten, sier eieren.

– Hvordan er han å transportere nå?

– Det går fint når han får reise med lastebilen, men han får litt angst når det er vanlig henger som er litt smalere, sier Tijunelis.

– Hva skal dere gjøre en annen gang dere skal ut og reise?

– Vi skal i hvert fall ikke reise på den måten der, det er det eneste som er helt sikkert. Vi får håpe at han kommer tilbake i det slaget han var, så skal vi ut og reise mer, men det blir ikke med landgang opp på fly i hvert fall, sier trener Andersen.