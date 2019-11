12.januar 1942 seilte slagskipet «Tirpitz» fra tysk havn, og satte kurs mot norskekysten. To uker senere sendte den britiske statsminister Winston Churchills et ordrenotat til sin forsvarsledelse. Om «Tirpitz» som militært mål skriver han.

Oppdraget hadde høyeste prioritet

«Å ødelegge eller skade Tirpitz er det største som kan skje til sjøs nå. Intet annet mål kan sammenlignes. Hele krigens strategi dreier seg om dette skipet, som binder fire ganger så mange britiske fartøy. Saken har absolutt høyeste prioritet.»

I alt 32 britiske Lancaster bombefly tok av fra Lossiemouth-basen i Skottland om natten klokken 0200, 12. november 1944.

Om bord hadde de 5400-kilos «Tall boy»-bomber, de hittil største bombene brukt i krigen

Flyene tok bakveien nordover, krysset Norge og fortsatte nordover i Sverige. Derfor kom bombeflyene svært overraskende på tyskerne utenfor Tromsø.

De første bomber falt klokken 0942.

– Jeg har truffet flere av de som var med på toktet, og de bærer medaljene sine høyt, forteller pensjonert orlogskaptein Leif Arneberg. Han har også vært sentral i oppbyggingen av Tromsø Forsvarsmuseum, der den del av krigshistorien som omhandler «Tirpitz» har en sentral plass. Også i forbindelse med 75-årsmarkeringen er han aktiv.

Dristig angrep med miniubåter i Kåfjorden

Å ha «Tirpitz» liggende i nordnorsk havn var en trussel i seg selv, og et dristig angrep med miniubåter ble gjennomført 22.september 1943 da slagskipet lå i Kåfjorden ved Alta.

Skipet ble påført betydelige skader, og var ikke reparert før i mars 1944. Da ble det angrepet en flåte Barracuda-bombefly, uten at skipet sprang lekk.

Tirpitz var Tysklands største slagskip og lekte katt og mus med britene i flere år i Nord-Norge. I 1944 fikk britene endelig has på giganten på 250 meter Foto: -

15.september ble slagskipet nok en gang bombet av britiske fly som opererte fra russiske flyplasser, og en måned senere ble det flyttet til Håkøya ved Tromsø. 12.november ble det senket, og Churchills ordre gjennomført.

– Det var en stående ordre om at skulle jobbes mot tilintetgjørelse. Det tok sin tid, og dette satte seg fast spesielt i de to skvadronene som til slutt utførte oppdraget. 617- og IX-skvadronen har vært her i Tromsø,først i 1984 da det ble satt opp et minnesmerke på Håkøya, og under 50-årsmarkeringen i 1994.

32 Lancaster bombefly tok av fra Skottland og fant «Tirpitz» i en fjord utenfor Tromsø. 916 tyske sjøfolk ble drept da skipet ble senket. Foto: John Stillwell

Ingen av de som deltok lever, men for skvadronene står senkingen av «Tirpitz» som noe stort. Royal Air Force har derfor hatt som tradisjon å markere senkingen av den tyske marines stolthet. Så også denne gang, da en offisiell britisk delegasjon kommer til Tromsø for å markere 75-årsjubileet.

– Vi skal seile ut fra Tromsø havn tirsdag med morgen med 90 britiske personer om bord. Klokken 0952, skal båten være i posisjon der "Tirpitz" ble bombet, på eksakt samme tidspunkt som slagskipet tippet rundt